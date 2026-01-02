Η κυβέρνηση της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, εξαπέλυσε την Παρασκευή στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη στρατιωτικών θέσεων από τους αυτονομιστές του νότου, οι οποίοι υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοινώνοντας ότι ανέκτησε ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα της επαρχίας Χαντραμούτ.

Η επιχείρηση στη Χαντραμούτ αποτελεί την τελευταία κλιμάκωση της έντασης στην Υεμένη, όπου από τον Δεκέμβριο εξελίσσεται μια ανοιχτή πλέον ρήξη μεταξύ των δύο ισχυρών χωρών του Κόλπου, Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ, οι οποίες στηρίζουν αντίπαλα στρατόπεδα.

Κάποτε βασικοί πυλώνες της περιφερειακής ασφάλειας, οι δύο χώρες έχουν δει τα συμφέροντά τους να αποκλίνουν, από τις ποσοστώσεις πετρελαίου έως τη γεωπολιτική επιρροή.

Ανακατάληψη του μεγαλύτερου στρατοπέδου στη Χαντραμούτ

Ο κυβερνήτης της Χαντραμούτ, Σάλεμ Άχμεντ Σαΐντ αλ-Χουνμπάσι, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις του ανέλαβαν τον έλεγχο στρατιωτικού στρατοπέδου στην περιοχή αλ-Χασάα, το οποίο θεωρείται η μεγαλύτερη και σημαντικότερη στρατιωτική βάση της επαρχίας.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης είχε αναφέρει ότι οι δυνάμεις του ξεκινούσαν μια επιχείρηση την οποία χαρακτήρισε «ειρηνική».

Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος του Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου (STC), που υποστηρίζεται από τα ΗΑΕ, δήλωσε στο Reuters ότι η επιχείρηση κάθε άλλο παρά ειρηνική ήταν.

«Η Σαουδική Αραβία παραπλάνησε σκόπιμα τη διεθνή κοινότητα, ανακοινώνοντας μια ειρηνική επιχείρηση που δεν είχε ποτέ πρόθεση να διατηρήσει ειρηνική», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Άμρ αλ-Μπιντ.

«Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι εξαπέλυσαν επτά αεροπορικές επιδρομές λίγα λεπτά αργότερα», πρόσθεσε.

Η Σαουδική Αραβία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με τις επιδρομές, ενώ δεν ήταν σαφές αν υπήρξαν θύματα.

Κλιμάκωση με στρατιωτικές κινήσεις και προειδοποιήσεις

Η κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε ότι ανέθεσε στον κυβερνήτη της Χαντραμούτ τη συνολική διοίκηση των δυνάμεων «Ασπίδα της Πατρίδας» στην ανατολική επαρχία, παρέχοντάς του πλήρη στρατιωτική, διοικητική και αστυνομική εξουσία, στο πλαίσιο –όπως ανέφερε– της αποκατάστασης της ασφάλειας και της τάξης.

«Αυτό δεν αποτελεί κήρυξη πολέμου», δήλωσε ο κυβερνήτης σε ομιλία του στην κρατική τηλεόραση της Υεμένης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να αποτραπεί η χρήση στρατοπέδων για την απειλή της ασφάλειας και να προστατευθεί η Χαντραμούτ από το χάος.

Η πετρελαιοπαραγωγός επαρχία Χαντραμούτ συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία και πολλοί εξέχοντες Σαουδάραβες κατάγονται από εκεί, γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη ιστορική και πολιτισμική σημασία για το βασίλειο.

Εκπρόσωπος του STC, ο Μοχάμεντ αλ-Νακίμπ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε όλη την περιοχή και προειδοποίησε μέσω ανάρτησης στο X ότι είναι έτοιμες να απαντήσουν δυναμικά.

Ο Άμρ αλ-Μπιντ δήλωσε στο Reuters ότι τρεις από τις αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν το στρατόπεδο αλ-Χασάα.

Τρεις πηγές στην Υεμένη ανέφεραν ότι τεθωρακισμένα οχήματα της κυβέρνησης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, κινούνταν προς το στρατόπεδο, το οποίο έχει δυνατότητα φιλοξενίας χιλιάδων στρατιωτών και είχε καταληφθεί από το STC τον Δεκέμβριο.

Σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας – ΗΑΕ και επιπτώσεις στο πετρέλαιο

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στηρίζουν το STC, το οποίο κατέλαβε τον προηγούμενο μήνα εκτεταμένες περιοχές της νότιας Υεμένης από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία – εξέλιξη που το Ριάντ θεώρησε απειλή.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι αποσύρουν τις εναπομείνασες δυνάμεις τους από την Υεμένη, μετά από σαουδαραβική απαίτηση να αποχωρήσουν εντός 24 ωρών, σε μία από τις πιο σοβαρές δημόσιες διαφωνίες μεταξύ των δύο πετρελαϊκών δυνάμεων του Κόλπου.

Η κίνηση εκτόνωσε προσωρινά την ένταση, ωστόσο οι διαφωνίες μεταξύ των ένοπλων ομάδων στο έδαφος συνεχίζονται.

Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ είναι βασικοί παίκτες στον ΟΠΕΚ και οποιαδήποτε ρήξη μεταξύ τους θα μπορούσε να επηρεάσει τη συναίνεση για την παραγωγή πετρελαίου. Οι χώρες του OPEC+ συνεδριάζουν διαδικτυακά την Κυριακή, με πηγές να αναφέρουν ότι θα διατηρηθεί αμετάβλητη η παραγωγή για το πρώτο τρίμηνο.

Κλείσιμο του αεροδρομίου του Άντεν εντείνει την κρίση

Ο πρεσβευτής της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη κατηγόρησε επίσης την Παρασκευή τον ηγέτη του STC, Άινταρους αλ-Ζουμπαϊντί, ότι αρνήθηκε να επιτρέψει την προσγείωση αεροσκάφους που μετέφερε σαουδαραβική αντιπροσωπεία στο Άντεν.

Η αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν, που ξεκίνησε την Πέμπτη, συνεχίστηκε και την Παρασκευή, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται.

«Για εβδομάδες το βασίλειο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματιστεί η κλιμάκωση με το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο, όμως αντιμετώπισε συνεχή άρνηση και αδιαλλαξία από τον Άινταρους αλ-Ζουμπαϊντί», δήλωσε ο πρέσβης Μοχάμεντ αλ-Τζάμπερ στο X.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ζουμπαϊντί διέταξε το κλείσιμο του αεροδρομίου, εμποδίζοντας την προσγείωση σαουδαραβικού αεροσκάφους που είχε στόχο την εξεύρεση λύσεων στην κρίση.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Μεταφορών που ελέγχεται από το STC κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία για επιβολή αεροπορικού αποκλεισμού, υποστηρίζοντας ότι απαιτεί όλες οι πτήσεις να διέρχονται μέσω Σαουδικής Αραβίας για επιπλέον ελέγχους.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου για τις περιοχές της Υεμένης που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Χούθι.