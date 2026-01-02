Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη προχώρησαν σε δηλώσεις μετά τη νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Ιαπωνία.

Ο Τσιτσιπάς δήλωσε φανερά συγκινημένος: «Είναι εκπληκτικό που επέστρεψα. Το Περθ είναι ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς, το εννοώ απόλυτα. Με τη Μαρία έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί, έχουμε δεθεί και έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα μέσα στα χρόνια».

Επίσης, είπε: «Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για τη χώρα μας, αυτό κάνουμε καλύτερα. Δεν ξέρω αν βγάζουμε τα καλύτερα χτυπήματα, αλλά προσπαθούμε να φέρουμε στο court αυτό που έκαναν οι Σπαρτιάτες. Και η Μαρία τυγχάνει να είναι Σπαρτιάτισσα».

Η Μαρία Σάκκαρη από την πλευρά της, δήλωσε: «Ο Στεφ κάνει τη ζωή μου ευκολότερη, νιώθω ότι δεν κάνω τίποτα στο court! Καλύπτει τεράστιο μέρος του γηπέδου. Έχουμε καλή χημεία, παίζουμε μαζί από το 2019, πρώτη φορά που παίξαμε μαζί ήταν στο Περθ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε υγιείς, παίζουμε ξανά καλά και απολαμβάνουμε το πνεύμα της ομάδας και τον χρόνο που περνάμε μαζί. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό σε αυτή τη συνεργασία και την ομάδα».