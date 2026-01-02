Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στο court και απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι, επικρατώντας με 6-3, 6-4 και «σφραγίζοντας» τη νίκη της Team Hellas στο tie με την Ιαπωνία. Μετά τη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη στο πρώτο παιχνίδι, ο Έλληνας τενίστας έκανε το 2-0 για τη «γαλανόλευκη», δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στην ελληνική αποστολή.

Απομένει πλέον το μικτό διπλό, όπου σε περίπτωση νέας ελληνικής επιτυχίας, η Ελλάδα θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη της πρόκρισης για την επόμενη φάση του United Cup.

Η αναμέτρηση δεν άρχισε ιδανικά για τον 27χρονο, καθώς στο πρώτο του service game δέχθηκε break και βρέθηκε πίσω με 2-0. Ωστόσο, η απάντησή του ήταν άμεση και εντυπωσιακή, με τον Τσιτσιπά να κατακτά τρία διαδοχικά games και να περνά μπροστά στο σκορ.

Ο Μοτσιζούκι προσπάθησε να μείνει κοντά στο σετ, όμως στο όγδοο game ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε break χωρίς να χάσει πόντο (5-3). Σερβίροντας για το σετ, ο Τσιτσιπάς διατήρησε την ψυχραιμία του και το κατέκτησε με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, αμφότεροι κράτησαν τα πρώτα service games τους, με τον Ιάπωνα να φτάνει μάλιστα σε break point, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αντίθετα, ο Τσιτσιπάς ήταν εκείνος που «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του στο τρίτο game και πήρε προβάδισμα 2-1, το οποίο εδραίωσε με hold (3-1).

Οι δύο παίκτες κράτησαν τα service games τους, με τον Τσιτσιπά να κλείνει το σετ στο 6-4 και να χαρίζει τη νίκη στην Ελλάδα απέναντι στην Ιαπωνία.