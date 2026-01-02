Ο Ολυμπιακός έκανε το καλύτερο δυνατό ποδαρικό στο 2026, καθώς πέρασε από το «Telekom Center Athens» κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 82-87 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστική της Euroleague έχοντας σε τρομερή βραδιά τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε και στο πιο κρίσιμο σουτ της βραδιάς, «μαχαιριά» για τον Παναθηναϊκό, με το οποίο έγραψε το 82-86 στα 50” πριν από το τέλος για να ακολουθήσει στη συνέχεια λάθος στην πράσινη επίθεση με αποτέλεσμα το πρώτο ντέρμπι της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 να βαφτεί ερυθρόλευκο.

Από τον Παναθηναϊκό ο Κέντρικ Ναν ήταν… μια ομάδα μόνος του (32π., 6ασ., 4ριμπ., 2κλ., 2λ.) και όσο και αν ξεχείλισε η ποιότητά του στο ντέρμπι, δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση χωρίς να έχει ουσιαστική βοήθεια από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο «Telekom Center Athens» και έχοντας εξαιρετική ευστοχία. Στο πρώτο πεντάλεπτο, βρέθηκε να προηγείται με 17 πόντους διαφορά. Οι «ερυθρόλευκοι» έλεγξαν απόλυτα το παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο και είχαν σταθερά την διαφορά σε πολύ υψηλά επίπεδα κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +15 (13-28).

Η εικόνα του αγώνα άρχισε να… αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να «ροκανίζει» την διαφορά βρίσκοντας στόχο έξω από τα 6.75 μέτρα. Μετά το αρχικό 0/7 τρίποντα οι «πράσινοι» είχαν 5/7 και έτρεξαν επιμέρους σκορ 32-15 ισοφαρίζοντας το παιχνίδι με τη λήξη του ημιχρόνου στους 43 πόντους (43-43).

Το επιμέρους σκορ αυξήθηκε στο 35-15 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και με τον Παναθηναϊκό να προσπερνάει για πρώτη φορά στο σκορ με 46-43 στο 21’ και 48-45 ένα λεπτό αργότερα. Οι άμυνες είχαν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην 3η περίοδοη οποία έκλεισε με το σκορ ισόπαλο στους 61 πόντους (61-61).

Αν και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν την τέταρτη περίοδο με επί μέρους σερί πόντων, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 72-80 στα 03:16 λεπτά πριν από τη λήξη του μεγάλου ντέρμπι. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το κομβικό σημείο προκειμένου να πάρει ο Ολυμπιακός το προβάδισμα νίκης, σ’ ένα εξόχως κλειστό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Με το +8 σε τόσο κρίσιμο σημείο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπόρεσε να ελέγξει την κατάσταση και να φτάσει στην 10η σερί νίκη της επί του «αιωνίου» αντιπάλου όσον αφορά τα ματς της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 2 (2 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 13 (4/6 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 5 (1/6 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), Ρογκαβόπουλος 10 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Γκραντ 7 (2/2 τρίποντα), Ναν 32 (8/8 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φαρίντ 9 (4/5 δίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν 4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1/2 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νιλικίνα 3 (1), Λαρεντζάκης, Μόρις 8 (1/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/9 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), Βεζένκοβ 24 (4/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 9 ριμπάουντ), Παπανικολάου 8 (2/7 τρίποντα), Ντόρσεϊ 21 (4/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς, Μιλουτίνοβ 10 (4/4 δίποντα, 2/3 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 8 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Φουρνιέ 2 (0/5 σουτ, 2/4 βολές, 3 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 22/37 δίποντα, 7/28 τρίποντα, 17/18 βολές, 33 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 12 επιθετικά), 15 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 11 λάθη, 25 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 18/30 δίποντα, 10/31 τρίποντα, 21/28 βολές, 39 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 15 επιθετικά), 21 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 13 λάθη, 18 φάουλ