Ο Ολυμπιακός αναμετράται το Σάββατο (3/12, 17:00) με τον ΟΦΗ για το Super Cup και οι φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» θα δώσουν ισχυρό παρών στο Παγκρήτιο.

Συγκεκριμένα, ένα 24ωρο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης στο Ηράκλειο και έχουν ήδη «φύγει» περισσότερα από 6.000 εισιτήρια.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού σπεύδει με δυναμικό τρόπο να κλείσει μια θέση στο Στάδιο του Ηρακλείου, ώστε να δει από κοντά την ομάδα μας να σηκώνει το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς.

Σημειώνεται, ότι η διάθεση των εισιτηρίων θα συνεχιστεί μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός έως το Σάββατο 3/12 στις 16:00.