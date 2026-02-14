Ο Ρεζά Παχλαβί, προσωπικότητα της ιρανικής αντιπολίτευσης και γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, δήλωσε σήμερα ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν θα μπορούσε να σώσει ζωές και κάλεσε την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην καθυστερεί διαπραγματευόμενη με τους κληρικούς ηγέτες της Τεχεράνης για μια συμφωνία για τα πυρηνικά.

Ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος τελευταίου σάχη του Ιράν δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης και ότι μια επίθεση θα μπορούσε να την αποδυναμώσει ή να επιταχύνει την πτώση της.

Ο Παχλαβί έκανε τις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου έχει απαγορευτεί η συμμετοχή σε αξιωματούχους της ιρανικής κυβέρνησης.

“Είναι ζήτημα χρόνου. Ευελπιστούμε ότι αυτή η επίθεση θα επισπεύσει τη διαδικασία και ο λαός θα μπορέσει επιτέλους να επιστρέψει στους δρόμους και να το φτάσει μέχρι τέλους για την οριστική πτώση του καθεστώτος“, είπε ο Παχλαβί, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ και έχει ζήσει εκτός Ιράν πριν ακόμη ανατραπεί ο πατέρας του με την Ισλαμική Επανάσταση το 1979. Μια εκστρατεία μαζικών συλλήψεων και εκφοβισμού τον περασμένο μήνα οδήγησε σε συλλήψεις χιλιάδων ανθρώπων καθώς οι ιρανικές αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν περαιτέρω διαδηλώσεις μετά την καταστολή των πιο αιματηρών κινητοποιήσεων μετά το 1979.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως μια ειρηνική διαμαρτυρία στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης για τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των πολιτών και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί και φαίνεται ότι δεν έχουν ιδιαίτερα οργανωμένη παρουσία εντός του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Ρόιτερς τον περασμένο μήνα ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το επίπεδο της στήριξης του Παχλαβί εντός του Ιράν.

“Οι πολίτες ευελπιστούν ότι κάποια στιγμή θα αποφασιστεί ότι δεν υπάρχει λόγος, δεν θα καταλήξουμε πουθενά με τις διαπραγματεύσεις. Επομένως, αυτή είναι η στιγμή για να επέμβουν οι ΗΠΑ και να κάνουν αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει, να επιστρέψει ο λαός. Η επέμβαση είναι ένας τρόπος να σωθούν ζωές”, πρόσθεσε ο Παχλαβί.

Γερμανία: Περίπου 200.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Μόναχο κατά των ιρανικών αρχών

Περίπου 200.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Μόναχο για να διαμαρτυρηθούν κατά των ιρανικών αρχών, σύμφωνα με την αστυνομία στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, όπου πραγματοποιείται μέχρι αύριο η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια και στην οποία συμμετέχουν παγκόσμιοι ηγέτες.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ειρηνικά στην Τερέζινβισε, μια τεράστια πλατεία στα δυτικά της πόλης, παρατήρησε δημοσιογράφος του AFP, για να απαιτήσουν την πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την αιματηρή καταστολή που έχει καταπνίξει ένα εκτεταμένο κύμα διαμαρτυριών από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Κάποιοι κυμάτιζαν σημαίες με οριζόντιες πράσινες, λευκές και κόκκινες ρίγες που έφεραν ένα λιοντάρι και έναν ήλιο, το έμβλημα της μοναρχίας που ανατράπηκε το 1979.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι χιλιάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν.

Ο Κύκλος του Μονάχου, ανέμενε περί τους 100.000 διαδηλωτές.

Συγκεντρώσεις που ζητούν διεθνή δράση κατά της Τεχεράνης έχουν επίσης προγραμματιστεί για σήμερα στο Τορόντο και το Λος Άντζελες.

Την περασμένη εβδομάδα, περίπου 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν, του πολιτικού βραχίονα της εξόριστης αντιπολιτευτικής ομάδας Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί «τρομοκρατική» οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Διάσκεψη του Μονάχου σήμερα το πρωί, ο εξόριστος γιος του έκπτωτου σάχη, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «βοηθήσει» τον ιρανικό λαό, δηλώνοντας ότι ήρθε η «ώρα να τεθεί τέλος στην Ισλαμική Δημοκρατία».

“Αυτό είναι το αίτημα που αντηχεί από την αιματοχυσία των συμπατριωτών μου, οι οποίοι δεν μας ζητούν να μεταρρυθμίσουμε το καθεστώς, αλλά να τους βοηθήσουμε να το θάψουν“, είπε ο Παχλαβί που ζει στη Νέα Υόρκη.

Όταν ρωτήθηκε μετά την ομιλία του, δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στη διαδήλωση.

Για τη Διάσκεψη, οι γερμανικές αρχές είχαν ανακοινώσει αυξημένη ασφάλεια στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος του εναέριου χώρου πάνω από το Μόναχο σε αεροσκάφη, ανάμεσά τους και drones.

Η αστυνομία του Μονάχου ανέφερε σήμερα ότι εντόπισε drones πάνω από την πλατεία Τερέζινβισε.