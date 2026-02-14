Συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 1.450 παιδικά βεγγαλικά (σκορδάκια) κατείχε στο κατάστημα της, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, 53χρονη η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Αποκριάς για την αντιμετώπιση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης ειδών πυροτεχνίας, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα 53χρονη σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας του νόμου περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει της Αποκριάς, υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσής τους απαγορεύεται από τον νόμο. Προτρέπει, δε, τους ενηλίκους να μη χρησιμοποιούν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να τους μιμηθούν τα παιδιά.

«Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή», αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα.