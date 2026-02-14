Η ενίσχυση των δικαστηρίων με προσωπικό και η αναμόρφωση των κανόνων λειτουργίας τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ). Η είδηση που ξεχωρίζει αφορά τον προγραμματισμό για 235 νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων, μια κίνηση που στοχεύει στην αποσυμφόρηση των πινακίων και την υποστήριξη του έργου των λειτουργών της Θέμιδος.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πέλοψ Λάσκος, η στελέχωση αποτελεί προτεραιότητα.

«Καμιά μεταρρύθμιση δεν πετυχαίνει χωρίς ανθρώπους. Η έλλειψη επαρκούς γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης επιβαρύνει το έργο της απονομής της Δικαιοσύνης», σημείωσε ο κ. Λάσκος, προαναγγέλλοντας τη μεγάλη προκήρυξη για τον προσεχή Μάιο. Παράλληλα, το φθινόπωρο αναμένεται ο διορισμός 28 αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στα Διοικητικά Δικαστήρια και 5 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ ήδη έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι από 60 δόκιμοι υπάλληλοι.

Οι ενστάσεις για τον «δικαστικό Καλλικράτη» και τις «περιστρεφόμενες θύρες»

Παρά το κλίμα συνεργασίας, η πρόεδρος της ΕΔΔ, εφέτης Παναγιώτα Ντέγκα, έθεσε με έμφαση τις κόκκινες γραμμές του κλάδου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο φαινόμενο των «περιστρεφόμενων θυρών», με την Ένωση να ζητά την απαγόρευση ανάθεσης καθηκόντων σε συνταξιούχους δικαστές σε δημόσιες υπηρεσίες και ανεξάρτητες αρχές. Όπως εξήγησε η κυρία Ντέγκα, η πρακτική αυτή «ακόμη και όταν δεν υποκρύπτει πραγματική εξάρτηση, δημιουργεί εύλογες υπόνοιες και πλήττει την εικόνα ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης».

Στο τραπέζι μπήκε επίσης η Συνταγματική Αναθεώρηση, με τους δικαστές να ζητούν:

Μεταφορά της ποινικής δίωξης υπουργών στην τακτική Δικαιοσύνη (τροποποίηση του άρθρου 86), ώστε να εξαλειφθεί η «προνομιακή μεταχείριση» έναντι των πολιτών.

στην τακτική Δικαιοσύνη (τροποποίηση του άρθρου 86), ώστε να εξαλειφθεί η «προνομιακή μεταχείριση» έναντι των πολιτών. Δεσμευτικό χαρακτήρα στη γνώμη των Ολομελειών για την επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, ώστε η διαδικασία να είναι «υπεράνω κάθε σκιάς».

Ψηφιοποίηση και εναλλακτικές λύσεις

Από την πλευρά της, η Ειδική Γραμματέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, Ολυμπία Αναστασοπούλου, στάθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης της διαμεσολάβησης, ειδικά σε φορολογικές διαφορές και δημόσιες συμβάσεις. Υπογράμμισε δε ότι η Διοικητική Δικαιοσύνη έχει ήδη κάνει άλματα στην ψηφιοποίηση, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση του πολίτη στις υπηρεσίες.

Ωστόσο, η κυρία Ντέγκα εξέφρασε ανησυχίες για το νέο σχέδιο του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προειδοποιώντας ότι «ο πολίτης κινδυνεύει να χάσει τη δυνατότητα δικαστικής προστασίας για τυπικούς λόγους, πριν ακόμη εξεταστεί η υπόθεσή του στην ουσία της».

Το αίτημα για την κοινωνία και οι οικονομικές διεκδικήσεις

Ο κ. Λάσκος υποστήριξε ότι «η κοινωνία ζητά Δικαιοσύνη γρήγορη, Δικαιοσύνη αξιόπιστη, Δικαιοσύνη κατανοητή», χαρακτηρίζοντας την απαίτηση αυτή ως δημοκρατικό δικαίωμα. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο επενδύει στις κτιριακές υποδομές και την τεχνική υποστήριξη των γραμματειών, επιδιώκοντας έναν εξορθολογισμό που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Τέλος, η πρόεδρος των Διοικητικών Δικαστών επανέφερε στον δημόσιο διάλογο τις οικονομικές διεκδικήσεις του κλάδου, ζητώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού (δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας) για όλο τον δημόσιο τομέα, καθώς και αύξηση 20% στον βασικό μισθό του Πρωτοδίκη, μαζί με την επαναφορά επιδομάτων που είχαν περικοπεί κατά τη διάρκεια της κρίσης.