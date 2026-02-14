Στην εξιχνίαση τριών περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στο Ηρακλειο Κρήτης και τη σύλληψη ενός ημεδαπού 33 ετών, κατηγορούμενου για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις 9 έως τις 12 Φεβρουαρίου άγνωστοι τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι επιχείρησης ηλεκτρισμού και αφού τους ενημέρωναν για διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, τους έπειθαν να αφήσουν εκτός της οικίας τους κοσμήματα και χρηματικά ποσά. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν σε τρεις περιπτώσεις, συνολικά, κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 2.700 ευρώ.

Αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 33χρονο που παραλάμβανε τα κοσμήματα και τα χρήματα έχοντας τον ρόλο του εισπράκτορα, ο οποίος μετέβαινε στις οικίες των παθόντων χρησιμοποιώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα που βρέθηκε σε περιοχή του Ηρακλείου και κατασχέθηκε.

Ο 33χρονος εντοπίστηκε χθες, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου και συνελήφθη. Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.350 ευρώ, μικροποσότητα κάνναβης και ζυγαριά.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης εφιστά την προσοχή των πολιτών στις τηλεφωνικές απάτες, όταν άγνωστοι επικοινωνούν μαζί τους προφασιζόμενοι διάφορες ιδιότητες (λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί, υπάλληλοι τραπεζικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών ταμείων ή δημόσιων επιχειρήσεων) και τους ενημερώνουν δήθεν για βλάβες ή οφειλές ή επιδόματα, όμως στην πραγματικότητα θέλουν να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.