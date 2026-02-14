Η Ευρώπη, η οποία εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνά της εδώ και δεκαετίες, πρέπει τώρα να «ανεβάσει ταχύτητα» και να «αναλάβει τις ευθύνες της», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η ασφάλεια της Ευρώπης δεν θεωρούνταν πάντα η κύρια ευθύνη μας. Αλλά αυτό έχει αλλάξει ριζικά», τόνισε η ίδια στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι μια ισχυρή Ευρώπη «σημαίνει μια ισχυρότερη διατλαντική συμμαχία».

Για να το πετύχει αυτό, η Ευρώπη πρέπει να «απελευθερωθεί από όλα τα ταμπού», είπε, αναφέροντας συγκεκριμένα τη χρήση της «ρήτρας αμοιβαίας άμυνας»- μια συλλογική δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ να αμυνθούν σε περίπτωση επίθεσης.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ενεργοποιήσουμε αυτή τη ρήτρα, η οποία κατοχυρώνεται στις ευρωπαϊκές συνθήκες», δήλωσε. «Πρέπει να αναπτύξουμε έναν ευρωπαϊκό πυλώνα στρατηγικών δυνατοτήτων: στον διαστημικό τομέα, τις πληροφορίες και τις δυνατότητες πλήγματος σε βάθος», υποστήριξε επίσης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρώπη έχει ήδη ξεκινήσει μια ιστορική προσπάθεια επανεξοπλισμού για να αποκτήσει μια αξιόπιστη άμυνα έως το 2030, μετά τις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ να μειώσουν τις επενδύσεις τους στο ΝΑΤΟ και να προετοιμαστούν για μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία.