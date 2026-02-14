Το βαρύ τίμημα που καταβάλλει η Μόσχα στο πεδίο των επιχειρήσεων έφερε στο προσκήνιο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε ο ίδιος, οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται «εξωφρενικές απώλειες», με τον αριθμό των νεκρών στρατιωτών να αγγίζει τους 65.000 μόνο το τελευταίο δίμηνο της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Παράλληλα, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο κ. Ρούτε έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη στρατηγική συνοχή της Δύσης. Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την πυρηνική αποτροπή, τόνισε ότι καμία πρωτοβουλία δεν πρόκειται να υποκαταστήσει τον προστατευτικό ρόλο της Ουάσιγκτον.

«Νομίζω ότι όλες οι συζητήσεις στην Ευρώπη που αποσκοπούν στη συλλογική ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής είναι κάτι καλό, αλλά κανείς στην Ευρώπη δεν υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα αντικαταστήσει την πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ σε δημοσιογράφους.

Η ισχύς της Συμμαχίας ως ανάχωμα

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι η παρούσα στρατιωτική ετοιμότητα των κρατών-μελών είναι αυτή που αποτρέπει τη Ρωσία από το να επεκτείνει τις επιθέσεις της σε νατοϊκό έδαφος.

«Θα κερδίσουμε κάθε πόλεμο με τη Ρωσία αν μας επιτεθεί τώρα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε δύο, τέσσερα, έξι χρόνια θα ισχύει το ίδιο», σημείωσε ο Ρούτε, επισημαίνοντας την ανάγκη για διαρκή θωράκιση. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, η υπεροχή της Συμμαχίας είναι τέτοια που καθιστά οποιαδήποτε ρωσική σκέψη για επίθεση απαγορευτική, υπό την προϋπόθεση ότι οι σύμμαχοι θα συνεχίσουν να επενδύουν στην κοινή τους άμυνα.