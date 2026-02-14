Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου ότι Ουάσινγκτον και Ευρώπη έχουν κοινό μέλλον ως μέρη του δυτικού πολιτισμού. «Θέλουμε η Ευρώπη να επιβιώσει και να είναι ισχυρή», ανέφερε, σημειώνοντας πως οι δύο πλευρές οφείλουν να διορθώσουν από κοινού τα λάθη του παρελθόντος.

Αμέσως μετά την ομιλία, ο πρόεδρος της διοργάνωσης Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ακούσαμε την ομιλία σας με έναν αναστεναγμό ανακούφισης», σε σύγκριση με την περσινή πιο επιθετική τοποθέτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς.

Ο Ρούμπιο μίλησε για «ανόητα λάθη» που έγιναν από κοινού, αναφερόμενος στο ελεύθερο εμπόριο, την «κλιματική υστερία» και τη μετανάστευση. Επισήμανε ότι η αποβιομηχάνιση της Ευρώπης δεν είναι αναπόφευκτη αλλά αποτέλεσμα λανθασμένων επιλογών, ενώ χαρακτήρισε τη μαζική μετανάστευση κρίση που αποσταθεροποιεί τις δυτικές κοινωνίες.

«Οι στρατοί υπερασπίζονται λαούς και τρόπο ζωής»

Υπογραμμίζοντας την πολιτισμική σύνδεση ΗΠΑ και Ευρώπης, δήλωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις δεν προστατεύουν κάτι αφηρημένο, αλλά έθνη και έναν κοινό τρόπο ζωής. «Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να είμαστε ευγενικοί τοποτηρητές της πτώσης της Δύσης», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι ο ΟΗΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί και όχι να καταργηθεί, καθώς διαθέτει δυνατότητες αλλά απέτυχε να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμες περιπτώσεις όπως η Γάζα, το Ιράν και η Ουκρανία.

Ουκρανία και Κίνα στο επίκεντρο

Απαντώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, όμως τα δυσκολότερα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Για την Κίνα, τόνισε πως η Δύση πρέπει να διατηρεί σχέση μαζί της, «αλλά όχι σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων».