Λίγες μέρες πριν τον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, για τα play off πρόκρισης στους «16» του Europa League, η Θέλτα πήρε εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Εσπανιόλ χάρη σε γκολ του Ιγκλέσιας στο 93′.

Η προσεχής αντίπαλος του «δικεφάλου του βορρά» μπήκε καλά στο παιχνίδι, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έψαχνε περισσότερο το γκολ και το πέτυχε στο 38′ με τον Γιουτγκσλά, έπειτα από ωραία ομαδική προσπάθεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η Εσπανιόλ αντέδρασε.

Οι Καταλανοί ισοφάρισαν στο 66′ με ωραίο σουτ του Γκαρθία και στο 87′ ο Ντόλαν έγραψε το 2-1 και όλα έδειχναν ότι η Θέλτα θα έχανε. Στις καθυστερήσεις όμως και συγκεκριμένα στο 93′ κατάφερε να κάνει το 2-2 με τον Ιγκλέσιας και να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η Θέλτα είναι στην 7η θέση της La Liga έχοντας δύο ήττες και δύο ισοπαλίες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια και στρέφει πλέον την προσοχή της στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.