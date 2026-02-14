Τα play off της Super League 2 άρχισαν με τον καλύτερο τρόπο για τον Ηρακλή, καθώς νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Β’ και πήγε στο +4 από τις Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου, οι οποίες έμειναν στο 0-0 στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η άνοδος στη Stoiximan Super League είναι ο μεγάλος στόχος του «γηραιού» από την αρχή της φετινής σεζόν και αν η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, τότε στα play off μάλλον όλα θα πάνε καλά.

Στον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Β’ ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ 12ο λεπτό με τον Μάναλη και στο 56′ ήρθε και το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με το γκολ του Τσάκλα.

Έτσι, η ομάδας της Θεσσαλονίκης πήγε στους 25 βαθμούς και είναι στο +4 από τις Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου, οι οποίες έμειναν στο 0-0 στη μεταξύ τους αναμέτρηση και έχασαν έδαφος.

Super League 2 – Βόρειος Όμιλος

1η αγωνιστική Play Off

Ηρακλής – Αστέρας Β’ AKTOR 2-0

Aναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου 0-0

Βαθμολογία

Ηρακλής 25

Aναγέννηση Καρδίτσας 21

Νίκη Βόλου 21

Αστέρας Β’ AKTOR16

Επόμενη αγωνιστική (2η) Play Off

Αστέρας Β’ AKTOR – Αναγέννηση Καρδίτσας

Νίκη Βόλου – Ηρακλής