Δεν είναι πουλί, δεν είναι αεροπλάνο, είναι… ο Ντόναλντ Τραμπ στον ρόλο του Σούπερμαν, σε ανάρτηση που έκανε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου.

Στην ανάρτηση, εμφανίζεται το πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου σε αφίσα του Σούπερμαν, με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας του διάσημου υπερήρωα.

Πάνω στην αφίσα διαβάζουμε: «Το σύμβολο της ελπίδας. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. Ο αμερικανικός τρόπος. Ο Σούπερμαν Τραμπ».

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq