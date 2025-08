Ένας άνδρας συνελήφθη στο Παρίσι επειδή άναψε τσιγάρο με τη φλόγα από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου, ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, καταδικάζοντας την πράξη ως «ανάρμοστη και άθλια».

«Ο άνδρας που βεβήλωσε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανάβοντας τσιγάρο με τη φλόγα» που καίει στο μνημείο, συνελήφθη και «παραδέχθηκε το αδίκημα», αναφέρει ο Μπρουνό Ρεταγιό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε από πολλούς χρήστες στο «Χ» καταγράφει τη στιγμή που ένας άνδρας σκύβει για να ανάψει τσιγάρο με τη φλόγα από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια τουριστών. Οι εικόνες προκάλεσαν κατακραυγή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

