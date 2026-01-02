Οι πραγματικές αποδοχές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είναι σημαντικά υψηλότερες από τον μισθό που εμφανίζεται επισήμως στα στοιχεία της ΕΚΤ, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.

Η Λαγκάρντ φέρεται να έλαβε συνολικά περίπου 726.000 ευρώ το 2024, ποσό αυξημένο κατά 56% σε σχέση με τον βασικό μισθό των 466.000 ευρώ που γνωστοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ετήσια έκθεσή της.

Το συνολικό αυτό εισόδημα καθιστά τη Λαγκάρντ έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους δημόσιους αξιωματούχους παγκοσμίως, με αποδοχές σχεδόν τετραπλάσιες από εκείνες του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, του οποίου ο μισθός περιορίζεται από την αμερικανική νομοθεσία.

Λαγκάρντ και διαφάνεια: Tι δεν αποκαλύπτει η ΕΚΤ

Παρότι οι αποδοχές της Λαγκάρντ υπολείπονται εκείνων των διευθυνόντων συμβούλων μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών, η ανάλυση φέρνει στο φως τα όρια διαφάνειας στην ΕΚΤ.

Η κεντρική τράπεζα δεν υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες δημοσιοποίησης αμοιβών που ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ, οι οποίες οφείλουν να παρουσιάζουν «πλήρη και αξιόπιστη εικόνα» των αποδοχών των στελεχών τους.

Ο ευρωβουλευτής Φάμπιο Ντε Μάζι χαρακτήρισε «σκανδαλώδες» το γεγονός ότι ο CEO της Deutsche Bank παρέχει στο κοινό περισσότερες λεπτομέρειες για τις αμοιβές του από ό,τι η Λαγκάρντ, ζητώντας από την ΕΚΤ να υιοθετήσει τα ίδια πρότυπα διαφάνειας.

Λαγκάρντ: Eπιδόματα, BIS και μελλοντικές απολαβές

Πέρα από τον βασικό μισθό, η Λαγκάρντ λαμβάνει περίπου 135.000 ευρώ σε επιδόματα για στέγαση και λοιπές παροχές, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Financial Times. Τα επιμέρους αυτά ποσά δεν αναλύονται στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι εισπράττει περίπου 125.000 ευρώ ετησίως από τη συμμετοχή της στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), γνωστής ως «τράπεζας των κεντρικών τραπεζών». Η συγκεκριμένη αμοιβή δεν αναφέρεται στα έγγραφα της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το συνολικό οικονομικό όφελος της Λαγκάρντ για τα οκτώ χρόνια της θητείας της μπορεί να φτάσει έως και 6,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων μεταβατικών αποζημιώσεων, ενώ από το 2030 αναμένεται να λαμβάνει ετήσια σύνταξη περίπου 178.000 ευρώ.

Γιατί οι υψηλές αμοιβές θεωρούνται απαραίτητες

Ακαδημαϊκές μελέτες υπογραμμίζουν ότι η οικονομική ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζιτών αποτελεί βασικό στοιχείο της θεσμικής τους αυτονομίας και της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό.

Έρευνα του ΔΝΤ έχει καταλήξει ότι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι των κεντρικών τραπεζών πρέπει να αμείβονται σε επίπεδα συγκρίσιμα με τον ιδιωτικό τομέα και να προστατεύονται από μειώσεις αποδοχών κατά τη θητεία τους.

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρά το ύψος των αμοιβών, η ποιότητα της δημοσιοποίησης στην ΕΚΤ παραμένει ανεπαρκής και χρειάζεται ουσιαστική βελτίωση.