Περιστατικά με ανθρώπους που οδηγήθηκαν στα επείγοντα επειδή σφήνωσαν αντικείμενα στον πρωκτό τους μπορεί να μοιάζουν απίστευτα ή γελοία στο ευρύ κοινό, ωστόσο η κυβέρνηση των ΗΠΑ τα καταγράφει επίσημα.

Η Αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων διατηρεί μια βάση δεδομένων με τις επισκέψεις στα επείγοντα και τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι καταλήγουν εκεί, με τις αναφορές για σφηνωμένα αντικείμενα στον πρωκτό να καταλαμβάνουν σημαντική έκταση.

Το American Journal of Emergency Medicine έγραψε ότι στις ΗΠΑ από το 2012 έως το 2021, περίπου 38.948 άτομα νοσηλεύονταν κάθε χρόνο με αντικείμενα στο ορθό τους. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 43 έτη και το 78% ήταν άνδρες, ενώ το 55,4% των αντικειμένων ήταν ερωτικά βοηθήματα.

Σύμφωνα με τη New York Post, η επίσημη καταγραφή τέτοιων περιστατικών γίνεται για ιατρικούς λόγους, αλλά και για να υπολογιστεί το κόστος της θεραπείας, καθώς πρόκειται για περιπτώσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα.

Επίσης, φέρεται να μην αναγράφεται το όνομα του ασθενούς ή κάποιο άλλο στοιχείο που θα οδηγούσε στην ταυτοποίησή του, παρά μόνο το αντικείμενο που σφηνώθηκε, ο τρόπος αφαίρεσής του και η αγωγή που μπορεί να χορηγήθηκε στη συνέχεια.

Η ιστοσελίδα Defector εξέτασε τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το 2024 και συνέταξε λίστα με τα αντικείμενα που εντόπισαν οι γιατροί στους πρωκτούς των Αμερικανών.

Ακολουθούν ορισμένα αντικείμενα: