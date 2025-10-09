Μετά από ένα μικρής έκτασης «θρίλερ» με τις ανακοινώσεις περί έναρξης της εκεχειρίας στη Γάζα, και αφού το Ισραήλ ξεκαθάρισε κάπως το τοπίο νωρίτερα, νεότερες δηλώσεις από εκπρόσωπο της κυβέρνησης Νετανιάχου δίνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που αναμένεται να ακολουθήσουν, μετά την ιστορική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του διετή πολέμου.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ «εντός 24 ωρών» μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 μ.μ. (ώρα Ελλάδας και ώρα Ισραήλ).

Νωρίτερα, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αναφέρει ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ απόψε, αφού η συμφωνία επικυρωθεί στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Υπογράφηκε το πρωί το τελικό σχέδιο της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ

Το ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα διευρύνει σημαντικά το περιθώριο για την έναρξη της εκεχειρίας. Νωρίτερα, αιγυπτιακά ΜΜΕ είχαν μεταδώσει εκτάκτως πως η εκεχειρία ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι, κάτι που διαψεύστηκε γρήγορα από το γραφείο του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, το τελικό σχέδιο της πρώτης φάσης υπογράφηκε στην Αίγυπτο σήμερα το πρωί, ενώ, μετά την απελευθέρωση των ομήρων, ο στρατός θα ελέγχει και θα κατέχει περίπου το 53% της Γάζας.

Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας θα ακολουθήσει πλήρης συνεδρίαση της κυβέρνησης στις 6 μ.μ.

Επιπλέον, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Νετανιάχου, Σοσ Μπαδρόσιαν, επιβεβαίωσε τις παρακάτω πληροφορίες:

Η ειρηνευτική συμφωνία υπογράφηκε σήμερα το πρωί στην Αίγυπτο

Σε μια «συγκινητική και θερμή» τηλεφωνική συνομιλία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του σήμερα το πρωί

Ο ισραηλινός στρατός θα επανατοποθετηθεί εντός της συμφωνημένης γραμμής αποχώρησης μέσα στην προαναφερθείσα περίοδο

Μετά τη λήξη αυτής της 24ωρης περιόδου, θα ξεκινήσει ένα παράθυρο 72 ωρών κατά τη διάρκεια του οποίου η Χαμάς θα πρέπει να επιστρέψει τους υπόλοιπους ομήρους στις IDF «με σεβασμό» και χωρίς «σόου»

Τα κύρια νοσοκομεία του Ισραήλ θα είναι έτοιμα να συνδράμουν στην επιστροφή και τους ίδιους τους ομήρους

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης της Φατάχ, Μαρουάν Μπαργκούθι, δεν θα βρίσκεται ανάμεσα στους κρατούμενους που θα απελευθερωθούν από το Ισραήλ -καταδικάστηκε σε πέντε ισόβια το 2004 για σχέσεις με ενέδρες με όπλα και βομβιστικές ενέργειες

Χαμάς: Οι σοροί μπορεί να παραδοθούν ταυτόχρονα με τους ζωντανούς ομήρους

Παράλληλα, σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων, εκπρόσωπος της Χαμάς διευκρίνισε ότι όλοι οι όμηροι, ζωντανοί ή νεκροί, θα μπορούσαν να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Παρόλα αυτά, η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές για δυσκολίες που εμποδίζουν την παράδοση, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Χάζεμ Κάσεμ στο Al Jazeera.

Πιστεύεται ότι 28 από τους 48 εναπομείναντες ομήρους είναι νεκροί. Η Τουρκία δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι μια διεθνής ομάδα θα βοηθήσει τη Χαμάς να εντοπίσει τις σορούς.