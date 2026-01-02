Όπως αναφέρει η εφημερίδα Yediot Aharonot, έντονη ήταν η διαφωνία εντός του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ασφαλείας που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα, ο αρχηγός του Ισραηλινού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι πρέπει να «λάβει μια σαφή απόφαση» σχετικά με το ποιος θα ελέγχει τη Λωρίδα εάν η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης, που προωθείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, αποτύχει να αφοπλίσει τη Χαμάς.

Πηγές της ίδιας εφημερίδας ανέφεραν ότι ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζει εναλλακτικά σχέδια για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα για την αποσυναρμολόγηση των υποδομών της Χαμάς σε περίπτωση που η διεθνής δύναμη αποτύχει να αφοπλίσει τη Χαμάς. Ωστόσο, ο Ζαμίρ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσαφηνίσει το «ποιος θα κυβερνά τη Λωρίδα μετά από οποιαδήποτε μελλοντική στρατιωτική επιχείρηση», εκφράζοντας την ανησυχία ότι η απουσία ενός σαφούς πολιτικού οράματος θα οδηγήσει στην «αναβίωση της Χαμάς».

Ο ισραηλινός στρατός εκφράζει τη δυσπιστία του για την ικανότητα της διεθνούς δύναμης, γνωστής ως ISF, να επιβάλει ασφάλεια στη Γάζα και να αφοπλίσει τη Χαμάς. Η Ουάσινγκτον συνεχίζει να πιέζει για την εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, ένα σχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία ενός «συμβουλίου ειρήνης» υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών, το οποίο θα διορίσει μια τεχνοκρατική κυβέρνηση για να διευθύνει τη Λωρίδα της Γάζας, αφού διαλυθούν οι παλαιστινιακές παρατάξεις αντίστασης.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ κινείται προς την εφαρμογή του πειράματος «Πράσινη Ράφα», ενός ισραηλινού σχεδίου για την επιστροφή των κατοίκων της Γάζας σε ανοικοδομημένες περιοχές στην ισραηλινή πλευρά της Πράσινης Γραμμής, αφού υποβληθούν σε αυστηρό «έλεγχο ασφαλείας». Η κίνηση αυτή βρίσκει αντίθετους υπουργούς, όπως ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, που θεωρούν ότι η «Πράσινη Ράφα» παραβιάζει την αρχή της κυβέρνησης που δεν αποδέχεται «καμία ανοικοδόμηση πριν από την πλήρη διάλυση της Χαμάς».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να ασκήσουν πιέσεις για μια «σταδιακή προσέγγιση» ή αυτό που είναι γνωστό ως «prosot», σύμφωνα με την οποία ένα μικρό κομμάτι της Λωρίδας θα διαλυθεί και θα αποκατασταθεί αμέσως. Αυτό, υποστηρίζουν, θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα στη Χαμάς να εκμεταλλευτεί το κενό ασφαλείας στις υπόλοιπες περιοχές.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του skynewsarabia, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαιώνουν ότι η Χαμάς έχει «ενισχύσει σημαντικά τις στρατιωτικές και οργανωτικές της δυνατότητες από το τέλος του πολέμου». Ο ισραηλινός στρατός δεν προτίθεται να ξεκινήσει μια νέα στρατιωτική περιπέτεια χωρίς να έχει σαφή πολιτική υποστήριξη από την κυβέρνηση.