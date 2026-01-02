Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όρισε την Παρασκευή τον επικεφαλής των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών της χώρας ως κορυφαίο σύμβουλό του, τοποθετώντας έναν δημοφιλή στρατιωτικό ηγέτη στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά του απέναντι στη Ρωσία και τη διαπραγματευτική του θέση στις ειρηνευτικές συνομιλίες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ.

Ο διορισμός του Κυρίλο Μπουντάνοφ, παρασημοφορημένου βετεράνου πολέμου που χαίρει ευρείας εκτίμησης από τους Ουκρανούς, στη θέση του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή, καθώς η θέση αυτή παραδοσιακά καταλαμβανόταν από πολιτικό πρόσωπο με κύρια ενασχόληση την εσωτερική πολιτική.

Ο 39χρονος Μπουντάνοφ αντικαθιστά τον στενό και επί μακρόν συνεργάτη του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, έναν ισχυρό παράγοντα που δεχόταν έντονη κριτική και ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς, το οποίο προκάλεσε έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια, τη στιγμή που η Ουκρανία δίνει μάχη επιβίωσης απέναντι στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι ελπίζει ότι ο διορισμός αυτός θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την ηγεσία του και τους κρατικούς θεσμούς, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, καθώς η Ρωσία προελαύνει στο πεδίο της μάχης και οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν το Κίεβο να τερματίσει γρήγορα τον σχεδόν τετραετή πόλεμο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία «χρειάζεται μεγαλύτερη εστίαση» στην ασφάλεια, τον στρατό και τη διπλωματία. «Ο Κυρίλο διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε αυτούς τους τομείς και επαρκή ισχύ για να φέρει αποτελέσματα», έγραψε ο Ζελένσκι.

Σε ανακοίνωσή του, ο Μπουντάνοφ ανέφερε ότι αποδέχθηκε την πρόταση και ότι θα επικεντρωθεί στη «στρατηγική ασφάλεια του κράτους μας».

Ο Μπουντάνοφ ηγείται από το 2020 της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (HUR) του υπουργείου Άμυνας και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον συντονισμό μυστικών και άλλων επιχειρήσεων κατά των ρωσικών δυνάμεων. Έχει επίσης ηγηθεί συνομιλιών με τη Ρωσία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Εμφανίζεται συχνά στα μέσα ενημέρωσης και είναι γνωστός για το συγκρατημένο ύφος του και τα συχνά αινιγματικά σχόλιά του σχετικά με φερόμενες ουκρανικές ενέργειες εντός της Ρωσίας. Σε συνέντευξή του στο Reuters το 2023, δήλωσε ότι το δημόσιο προφίλ του αποτελεί κρίσιμο μέρος της «πληροφοριακής μάχης» απέναντι στη Μόσχα.

Ο Μπουντάνοφ, που έχει επιβιώσει από πολλές απόπειρες δολοφονίας, ξεκίνησε την καριέρα του στις ειδικές δυνάμεις και υπηρέτησε στην ανατολική Ουκρανία μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την κατάληψη περιοχών από φιλορωσικούς σχηματισμούς. Έχει τραυματιστεί τρεις φορές.

Ρήξη με ένα σκανδαλώδες παρελθόν

Ο προκάτοχός του, Αντρίι Γέρμακ, αποκαλούνταν ο «γκρίζος καρδινάλιος» της Ουκρανίας λόγω της ισχύος και της επιρροής του στα παρασκήνια. Παραιτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, λίγες ώρες αφότου πράκτορες της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς ερεύνησαν την κατοικία του.

Οι αρχές διερευνούν φερόμενο σύστημα δωροδοκιών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Ζελένσκι και ανώτατοι αξιωματούχοι.

Ο Γέρμακ, ο οποίος ήταν και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν έχει κατονομαστεί ως ύποπτος. Ωστόσο, βουλευτές αλλά και στελέχη του κόμματος του Ζελένσκι ζητούσαν την απομάκρυνσή του ακόμη και πριν από την έρευνα στο σπίτι του, υποστηρίζοντας ότι έφερε πολιτική ευθύνη ως δεξί χέρι του προέδρου.