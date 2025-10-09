Με κομμένη την ανάσα αναμένει όλος ο κόσμος την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα, μετά την ιστορική συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του διετή πλέον πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης αιγυπτιακά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ήδη έχει τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία.

Ειδικότερα, το αιγυπτιακό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News μετέδωσε πως η εκεχειρία ξεκίνησε την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδα και ώρα Ισραήλ), στο πλαίσιο της συμφωνίας για το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, δήλωσε ότι επιτεύχθηκε επίσημη συμφωνία για την καθιέρωση κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το απόγευμα της Πέμπτης συνεδριάζει η κυβέρνηση του Ισραήλ για την επικύρωση της συμφωνίας

Ωστόσο, υπάρχουν συγκεχυμένες και αντικρουόμενες πληροφορίες, αφού, σύμφωνα με το Ισραήλ, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αφού επικυρωθεί η συμφωνία από την κυβέρνηση, σε σύσκεψη του κυβερνητικού επιτελείου που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα. Εξάλλου, αναλυτές επισημαίνουν πως η κατάσταση είναι ρευστή και οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, κατά τη διάρκεια της ιστορικής αυτής ημέρας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ αναμένεται να συνεδριάσει στις 18:00 για να συζητήσει το σχέδιο που αποσκοπεί στην απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ισραηλινής κυβέρνησης αναφέρεται:

«Κυβερνητική συνεδρίαση στις 18:00. Θέμα ημερήσιας διάταξης – Σχέδιο για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων.»

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη συζήτηση της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για μία ώρα νωρίτερα, στις 17:00.

Άλλωστε, η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση της συμφωνίας από την κυβέρνηση του Ισραήλ απόψε, δήλωσε αξιωματούχος από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Sky News.

Λίγο νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως είκοσι όμηροι που βρίσκονται στη Γάζα αναμένεται να απελευθερωθούν την Κυριακή ή τη Δευτέρα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Ισραήλ. Την είδηση μετέδωσε το Reuters, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως η απελευθέρωση αναμένεται πιθανότατα τη Δευτέρα.

Δεν θα ψηφίσω τη συμφωνία, λέει Ισραηλινός υπουργός – BBC: Το συμβούλιο του Ισραήλ θα την επικυρώσει

Το υπουργικό συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν από τις ισραηλινές φυλακές. Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, πρέπει επίσης να δοθεί προθεσμία 48 ωρών ώστε οι Ισραηλινοί να υποβάλουν νομικές ενστάσεις για οποιοδήποτε όνομα περιλαμβάνεται στη λίστα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη συμφωνία «διπλωματική επιτυχία και εθνική και ηθική νίκη για το κράτος του Ισραήλ».

Ωστόσο, οι ακροδεξιοί σύμμαχοί του στον κυβερνητικό συνασπισμό έχουν αντιταχθεί σθεναρά σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δηλώνει ότι πρέπει να υπάρξει «πραγματική εξάλειψη της Χαμάς» μόλις οι όμηροι επιστρέψουν στα σπίτια τους. Προσθέτει ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να απειλεί με ανατροπή της κυβέρνησης, ενώ δεν έφθασε στο σημείο να απειλήσει να παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Νετανιάχου.

«Υπάρχει τεράστιος φόβος για τις επιπτώσεις (που θα προκύψουν από το γεγονός ότι) θα αδειάσουν οι φυλακές και θα απελευθερωθεί η επόμενη γενιά ηγετών τρομοκρατών…», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός στο Χ.

«Για αυτό τον λόγο και μόνο, δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στους βραχύβιους εορτασμούς ούτε να ψηφίσουμε υπέρ αυτής συμφωνίας», πρόσθεσε ο ίδιος. Δήλωσε ικανοποιημένος για την αναμενόμενη επιστροφή όλων των ομήρων, αλλά επέμεινε στο γεγονός ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να σταματήσει μόλις επιστρέψουν.

«Αμέσως μετά την επιστροφή των απαχθέντων στα σπίτια τους, το Κράτος του Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει την προσπάθειά του να εξαλείψει πλήρως τη Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιήσει πλήρως τη Γάζα για να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε.

Το BBC σημειώνει, πάντως, ότι στο Ισραήλ αναμένεται πως η συμφωνία θα επικυρωθεί.