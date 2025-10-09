Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τηλεφωνικά στο Channel 12 News ότι είναι πιθανό να επισκεφθεί το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες και να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, μετά τη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα και την κατάπαυση του πυρός.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε στους Times of Israel ότι η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αν και το ταξίδι φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Λευκού Οίκου γνωστοποίησε ότι «οι πιθανότητες για την επίσκεψη αυξάνονται, αλλά δεν είναι εκατό τοις εκατό», όπως είπε ο αξιωματούχος.

Αφού ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσκάλεσε τον Αμερικανό ηγέτη να απευθυνθεί στο ισραηλινό κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας απόψε, ο Τραμπ δήλωσε στο Channel 12: «Θέλουν να εκφωνήσω μια ομιλία στην Κνεσέτ και σίγουρα θα το κάνω, αν το επιθυμούν».

«Είναι μια σπουδαία ημέρα για το Ισραήλ και για τον κόσμο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνομιλία του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη συμφωνία «ήταν εξαιρετική».

«Είναι τόσο χαρούμενος — και δικαίως. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Ολόκληρος ο κόσμος ενώθηκε για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, ακόμη και χώρες που κάποτε ήταν εχθροί», δήλωσε.

Όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στην εκπομπή «Hannity» του Fox News ότι οι όμηροι που κρατούνται από την Χαμάς στη Γάζα πιθανότατα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα, αφού νωρίτερα είχε ανακοινώσει τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση της εκεχειρίας.

«Οι [όμηροι] βρίσκονται σε φρικτή κατάσταση εκεί. Είναι βαθιά, πολύ βαθιά μέσα στη γη», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στα τούνελ της Χαμάς κάτω από τη Γάζα. «Την ώρα που μιλάμε, γίνονται πολλές ενέργειες για να απελευθερωθούν οι όμηροι».

«Πιστεύουμε ότι όλοι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα… και αυτό θα περιλαμβάνει και τις σορούς των νεκρών», πρόσθεσε.