Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν συγχαρητήρια για το «ιστορικό επίτευγμα» της συμφωνίας που προβλέπει την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι δυο άνδρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.