Η Χαμάς εξέδωσε δήλωση λίγη ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη συμφωνία για εκεχειρία στην Λωρίδα της Γαζάς.

Αναφέρει ότι αποδέχθηκε την πρόταση «με στόχο την επίτευξη του τερματισμού του πολέμου εξόντωσης κατά του παλαιστινιακού λαού μας και την αποχώρηση της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας».

Η ένοπλη οργάνωση προσθέτει: «Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες των μεσολαβητών μας στο Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία».

«Αξιολογούμε επίσης τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να επιφέρει οριστικό τέλος στον πόλεμο και πλήρη αποχώρηση της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας».

Στη συνέχεια, η Χαμάς καλεί τον Τραμπ και άλλες χώρες να «αναγκάσουν την κυβέρνηση κατοχής να εφαρμόσει πλήρως τις απαιτήσεις της συμφωνίας και να μην επιτρέψουν να αποφύγει ή να καθυστερήσει την εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί».