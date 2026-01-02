Η Κίνα βρίσκεται, σύμφωνα με προειδοποίηση ειδικού, ένα βήμα πριν από την ανάπτυξη υπερστρατιωτών έτοιμων για πόλεμο, οι οποίοι θα είναι σχεδόν άφθαρτοι, συνιστώντας μια τρομακτική πρόκληση για τη Δύση. Τα στρατεύματα του Σι Τζινπίνγκ θα μπορούσαν σύντομα να τροποποιηθούν γενετικά ώστε να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες, να αποκτήσουν υπεράνθρωπη δύναμη και ευφυΐα, αλλά και να είναι ανθεκτικά σε θανατηφόρα επίπεδα ακτινοβολίας.

Παρότι ο Σι Τζινπίνγκ διαθέτει ήδη τον μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο, κατηγορείται ότι επιχειρεί να δημιουργήσει μια ανώτερη φυλή πολεμιστών σε δεκάδες σκοτεινά εργαστήρια σε όλο το Πεκίνο. Ορισμένοι από αυτούς τους στρατιώτες θα μπορούσαν να αντέχουν καλύτερα την υπερβολική ζέστη, ώστε να πολεμούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε καυτές ερήμους, ενώ άλλοι θα είχαν τροποποιημένο DNA που θα τους επιτρέπει να επιχειρούν σε παγωμένες συνθήκες, στο χιόνι ή ακόμη και στο νερό, χωρίς να επηρεάζονται.

Ένα ακόμη πιο ανατριχιαστικό σενάριο αφορά τη δημιουργία Κινέζων στρατιωτών ανθεκτικών στην ακτινοβολία, μέσω γενετικών τροποποιήσεων, γεγονός που θα τους επέτρεπε να επιβιώνουν μετά τη χρήση «βρώμικων» βομβών ή θερμοπυρηνικών όπλων. Παράλληλα, άλλες επιστημονικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν χαρακτηριστικά όπως το ύψος, η ταχύτητα, η σωματική δύναμη και η εγκεφαλική ισχύς, καθιστώντας τους ιδανικούς για πολεμικές επιχειρήσεις στο έδαφος.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Δρ Άντονι Βίντσι, πρώην ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο οποίος εδώ και χρόνια μελετά το ενδεχόμενο η Κίνα να αναπτύσσει υπερστρατιώτες. Όπως δηλώνει, έχει ήδη εντοπίσει αρκετές ενδείξεις «γενετικής κατασκοπείας» που λαμβάνει χώρα στη χώρα. Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun, ο Δρ Βίντσι τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί τη δύναμη που θα μπορούσε να αποκτήσει το Πεκίνο, εάν καταφέρει να αναπτύξει έναν μαζικό στρατό πρόθυμα γενετικά τροποποιημένων στρατιωτών.

«Είναι κίνδυνος για όλους εάν η Κίνα αποκτήσει υπερστρατιώτες και μπορεί να ξεπεράσει τους αντιπάλους της σε έναν πόλεμο ή να απειλήσει δυτικά συμφέροντα με οποιονδήποτε τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, θα μπορούσαν να υπάρχουν μονάδες ειδικών επιχειρήσεων με πολύ μεγαλύτερη αντοχή, ικανές να εκτελούν αποστολές που σήμερα μοιάζουν αδιανόητες, όπως το να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάτω από το νερό ή να επιχειρούν σε ακραίο ψύχος. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας γενετικά τροποποιημένων ιδιοφυών ατόμων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, υποστηρίζοντας υπηρεσίες πληροφοριών ή διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Ο Δρ Βίντσι, συγγραφέας του βιβλίου «The Fourth Intelligence Revolution», το οποίο επικεντρώνεται στις πιο δύσκολες μάχες κατασκοπείας που θα αντιμετωπίσει η Δύση στο μέλλον, είναι πεπεισμένος ότι το Πεκίνο έχει ήδη ξεκινήσει τη γενετική τροποποίηση ανθρώπων. Τις ανησυχίες του συμμερίζονται και κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ που συνεργάζονται με το Κογκρέσο. Επίσημη έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας για την Αναδυόμενη Βιοτεχνολογία (NSCEB) αναφέρει ότι η Κίνα «ανεβαίνει γρήγορα» προς την κυριαρχία στον τομέα της βιοτεχνολογίας και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει βιοτεχνολογικά ενισχυμένα στρατεύματα για να καταστήσει τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό «παγκόσμιας κλάσης» έως το 2049.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση της έκθεσης αναφέρεται ότι «ο πόλεμος με drones θα μοιάζει παρωχημένος αν βρεθούμε αντιμέτωποι με γενετικά ενισχυμένους υπερστρατιώτες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού με συγχώνευση ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης». Παρότι η Κίνα έχει καταφέρει να κρατήσει μυστικά πολλά από τα σχέδιά της που παραπέμπουν σε στρατεύματα τύπου “Terminator”, ο Δρ Βίντσι εκτιμά ότι υπάρχουν ήδη σαφείς ενδείξεις γενετικής κατασκοπείας.

Ένα από τα παραδείγματα που αναφέρει αφορά τη μεγάλη βιοτεχνολογική εταιρεία BGI Genomics. Τον Ιούλιο του 2021, επιστήμονες της BGI κατηγορήθηκαν ότι, με τη βοήθεια του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, ανέπτυξαν προγεννητικό τεστ το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή γενετικών δεδομένων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, μητέρες και τα μωρά τους υποβάλλονταν σε έλεγχο, ενώ τα γενετικά τους προφίλ αποθηκεύονταν σε εργαστήρια. Η BGI αρνήθηκε τις κατηγορίες. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, αναφέρθηκε ότι ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, Γκουοτζιέ Ζανγκ, εργάστηκε για λογαριασμό της BGI στην ανάπτυξη φαρμάκων για τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, με την εταιρεία να απαντά ότι η μελέτη δεν είχε στρατιωτικό σκοπό, αλλά αφορούσε την αντιμετώπιση της νόσου του υψομέτρου.

Ο Δρ Βίντσι σημειώνει ότι στην κοινότητα της γενετικής, η Κίνα συχνά παρουσιάζει τέτοιες δοκιμές ως προσπάθειες «βελτίωσης του πληθυσμού». Όπως υποστηρίζει, «δεν πρόκειται να πουν απλώς ότι δημιουργούν υπερστρατιώτες, αλλά κατά την εκτίμησή μου, η βελτίωση του πληθυσμού είναι κώδικας για υπερστρατιώτες». Εκφράζει επίσης την άποψη ότι είναι πιθανό να έχουν υποκλέψει γενετικές πληροφορίες από ανθρώπους που υποβάλλονται σε τέτοιες εξετάσεις και να χρησιμοποιούν το υλικό αυτό για τη δημιουργία άλλων, γενετικά ενισχυμένων ατόμων.

Επιστήμονες στη Δύση μελετούν ήδη συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν ένα άτομο σωματικά ανώτερο. Υπάρχουν οικογένειες που παρουσιάζουν φυσικά χαρακτηριστικά, όπως εξαιρετικά μεγάλη μυϊκή μάζα, ικανότητα επιβίωσης σε παγωμένα νερά ή ανώτερη αντοχή, τα οποία μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Σύμφωνα με τον Δρ Βίντσι, εάν οι δυτικοί ειδικοί έχουν εντοπίσει αυτή τη δυνατότητα, τότε το Πεκίνο είναι σχεδόν βέβαιο ότι την έχει ήδη αξιοποιήσει, καθώς θεωρεί ότι βρίσκεται χρόνια μπροστά.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά την καταδίκη του Κινέζου επιστήμονα Χε Τζιανκούι, ο οποίος καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης, αφού παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τεχνολογία επεξεργασίας γονιδίων για τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων μωρών. Το πείραμά του, που χαρακτηρίστηκε «τερατώδες» από ορισμένους ερευνητές, οδήγησε στη γέννηση διδύμων κοριτσιών, γνωστών με τα ψευδώνυμα Λούλου και Νάνα, τα οποία φέρεται να είναι ακόμη εν ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τον Δρ Βίντσι, η δημιουργία υπερστρατιωτών μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: μέσω εγκεφαλικών διεπαφών ή εμφυτευμάτων, όπως το Neuralink του Έλον Μασκ, μέσω φαρμακευτικών παρεμβάσεων που ενισχύουν προσωρινά τις ανθρώπινες δυνατότητες, και τέλος μέσω άμεσης γενετικής μηχανικής. Όπως εξηγεί, αν και πολλοί φαντάζονται τους υπερστρατιώτες απλώς ως εξαιρετικά δυνατούς ή γρήγορους, το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για άτομα με μεγαλύτερη αντοχή, καλύτερη ανοχή στο κρύο, ταχύτερη ανάρρωση ή αυξημένη ευφυΐα, θολώνοντας έτσι τα όρια μεταξύ στρατιωτικής υπεροχής και γενικής βελτίωσης της ανθρώπινης ζωής. Για δεκαετίες, οι υπερστρατιώτες ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η κούρσα εξοπλισμών καθιστά πλέον την ιδέα των γενετικά τροποποιημένων ανθρώπων πιο ρεαλιστική από ποτέ.