Δύο είναι οι κατηγορίες καμερών στους δρόμους της Αθήνας για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, υπεύθυνος για τον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, μίλησε για την τοποθέτηση των καμερών, τονίζοντας πως στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας στους δρόμους και στην ενημέρωση των πολιτών για την ανάγκη τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, «είτε είμαστε οδηγοί αυτοκινήτων και μηχανών είτε πεζοί, είτε άνθρωποι με πατίνια, πρέπει να μάθουμε να ακολουθούμε τους κανόνες για την ασφάλεια όλων μας».

«Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το σύστημα με τις κάμερες λειτουργεί άψογα και έχει φέρει αποτελέσματα», είπε ο κ. Ιαβέρης και συνέχισε: «Σκοπός είναι οι οδηγοί να μην παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη και όχι τα πρόστιμα. Σκοπός είναι ο κόσμος να προσέχει τον εαυτό του, δεν είναι εισπρακτικός ο χαρακτήρας των καμερών».

«Αν δεν θες να πληρώσεις, μην περάσεις με κόκκινο», τόνισε επίσης.

«Οι οδηγοί πρέπει να καταλάβουν ότι είναι αυτοκτονικό να περνάς με κόκκινο. Ήρθε η ώρα να προσαρμοστούμε, αργήσαμε αλλά ποτέ δεν είναι αργά», υποστήριξε επίσης ο κ. Ιαβέρης ενώ τόνισε πως «οι κάμερες δεν είναι η απόλυτη λύση».

«Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση αλλά και τα εκσυγχρονισμένα μοντέλα αυτοκινήτων», σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ακόμη μερικά μέτρα που βοηθούν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Όπως ανέφερε, υπάρχει ήδη μείωση της τάξεως του 20%. «Περισσότεροι από 110 συνάνθρωποί μας σώθηκαν», είπε χαρακτηριστικά.

Πώς λειτουργούν οι κάμερες

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη, 388 κάμερες πρόκειται να τοποθετηθούν μέχρι τέλος Ιουνίου από την περιφέρεια Αττικής, με τις 8 να έχουν ήδη τοποθετηθεί.

Όπως είπε, «με το που ανάβει κόκκινο παίρνει το σήμα η κάμερα, οπότε αρχίζει και καταγράφει έξι καρέ κι ένα βίντεο μέχρι 250 χιλιόμετρα την ώρα», ενώ δουλεύει και σε νυχτερινές ώρες.

Οι φωτογραφίες στέλνονται σε σέρβερ της τροχαίας, η οποία έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και αναλαμβάνει τα πρόστιμα, ενώ εντός 7 ημερών έχει τη δυνατότητα ένστασης ο οδηγός. «Δεν κάνουν λάθος οι κάμερες, έχουν λειτουργήσει άψογα», είπε επίσης ο κ. Ιαβέρης.