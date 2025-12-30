Στους δρόμους της Αθήνας μπαίνουν σταδιακά οι νέες, έξυπνες κάμερες της Τροχαίας που καταγράφουν τις παραβάσεις των οδηγών. Οι πρώτες οκτώ κάμερες τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, όπως οι λεωφόροι Πανεπιστημίου, Μεσογείων, Συγγρού, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και Κηφισίας. Από τα μέσα Ιανουαρίου ξεκινούν τα πρώτα ραβασάκια από τις «έξυπνες κάμερες» στους παραβάτες.

«Έχουν μπει δύο ειδών κάμερες τις ημέρες αυτές: Αρχίζουν και μπαίνουν οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, κάτι που ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε προαναγγείλει: 388 κάμερες σε 100 σημεία της Αττικής κυρίως για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη. Είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες θανατηφόρων συγκρούσεων. Δεύτερον, μπήκαν 8 κάμερες νέας τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να γράψουν και για ζώνη ασφαλείας, χρήση κινητού κ.ά. Είναι φοβερό να βλέπεις στη Συγγρού, που έχει μπει μια τέτοια κάμερα, αυτοκίνητα να τρέχουν με 100 και 120 και το κινητό στο χέρι», δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Είναι τρομερά τα νούμερα. Από τις λίγες δεκάδες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί τον τελευταίο μήνα, έχουμε πάνω από 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη. Είναι εγκληματικό το νούμερο», συμπλήρωσε, λέγοντας ακόμη ότι «από τα μέσα Ιανουαρίου θα μπούμε κανονικά σε λειτουργία για να βεβαιώνονται κλήσεις».

«Διάβασα ότι μπήκαν 750.000 ευρώ πρόστιμα. Δεν μπήκαν. Θα μπορούσαν να… εφόσον αυτές οι κάμερες γράφανε σε όλο το εύρος, γιατί και στις υφιστάμενες υπάρχει μια ανοχή από τη μεριά της αστυνομίας», είπε ακόμη ο κ. Παπαστεργίου.

Διευκρίνισε ότι «οι κάμερες του κόκκινου γράφουν από πίσω και την πινακίδα, ενώ οι κάμερες ΑΙ, που μπορούν να αντιληφθούν τη ζώνη, το κινητό, το κράνος, μπορούν να γράψουν και από μπροστά, θολώνοντας όλο το υπόλοιπο περιβάλλον έτσι ώστε να μην υπάρχει θέμα».

«Στόχος μέσα στο 2026 να μπουν πάνω από 2.000 έξυπνες κάμερες»

Αναφερόμενος στις κλήσεις που θα βεβαιώνονται, ο υπουργός είπε ότι θα σου έρχεται στο κινητό με έναν κωδικό RF που θα αποστέλλεται στο gov.gr wallet. «Υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα στο τι έχει γίνει: Μπορείς να μπεις και να δεις τη φωτογραφία ή τη σειρά των φωτογραφιών ότι πέρασες με κόκκινο, να κάνεις την ένστασή σου ηλεκτρονικά και, αν δεν ευδοκιμήσει, να κάνεις την πληρωμή ηλεκτρονικά», είπε.

«Στόχος είναι μέσα στο 2026 να μπουν πάνω από 2.000 έξυπνες κάμερες… Είναι φανερές κάμερες, δεν μας πειράζει καθόλου που φαίνεται η τοποθεσία τους και στις εφαρμογές», εξήγησε ακόμη.