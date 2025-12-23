Σε πλήρη λειτουργία μπαίνουν σιγά σιγά οι νέες «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας, οι οποίες θα έχουν τον ρόλο των «ψηφιακών τροχονόμων» στους δρόμους της Αθήνας και στόχο τους να καταγράφουν τους οδηγούς που προχωρούν σε παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες καταγράφηκαν περίπου 2.500 παραβάσεις, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Οι πρώτες οκτώ κάμερες τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, όπως οι λεωφόροι Πανεπιστημίου, Μεσογείων, Συγγρού, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και Κηφισίας.

Οι εν λόγω κάμερες, αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν παραβάσεις όπως η μη χρήση κράνους ή ζώνης ασφαλείας, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας και η παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη.

Στη λεωφόρο Συγγρού έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 παραβάσεις χρήσης κινητού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό και όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 23/12 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» το νέο δίκτυο θα αριθμεί συνολικά περίπου 3.000 κάμερες. Από αυτές, οι 2.000 θα τοποθετηθούν σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας, 500 θα εγκατασταθούν σε λεωφορεία για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων, ενώ η Περιφέρεια Αττικής θα προσθέσει ακόμη 388 κάμερες για την επιτήρηση της ταχύτητας.

Πότε έρχονται τα πρώτα ραβασάκια

Από τα μέσα Ιανουαρίου ξεκινούν τα πρώτα ραβασάκια από τις «έξυπνες κάμερες» στους παραβάτες, επιβεβαίωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή τη στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό. Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις. Η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν», τόνισε ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ την πληρώνουν και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», τόνισε ο υπουργός και εξήγησε ότι οι κάμερες της Περιφέρειας καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη από την πλευρά των πίσω πινακίδων, άρα δεν φαίνεται ο οδηγός.