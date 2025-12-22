Από τα μέσα Ιανουαρίου ξεκινούν τα πρώτα ραβασάκια από τις «έξυπνες κάμερες» στους παραβάτες, επιβεβαίωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή τη στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό. Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις. Η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν», τόνισε ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ την πληρώνουν και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», τόνισε ο υπουργός και εξήγησε ότι οι κάμερες της Περιφέρειας καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη από την πλευρά των πίσω πινακίδων, άρα δεν φαίνεται ο οδηγός.

«Στη Συγγρού με τις νέες κάμερες διακρίνεται ο οδηγός και μάλιστα να πηγαίνει με 90 χιλιόμετρα την ώρα και τα δύο του χέρια στο κινητό», είπε χαρακτηριστικά.

Πιλοτικά «έξυπνες κάμερες» και στα λεωφορεία

Σχετικά με τις λεωφορειολωρίδες, τρέχει διαγωνισμός για 600 κάμερες. «Συνεπώς πολύ σύντομα θα δούμε τις λεωφορειολωρίδες να αδειάζουν. Και αυτό το λέω γιατί ειπώθηκε και στη Βουλή όταν περάσαμε τον Δεκέμβριο το νομοσχέδιο ότι δεν φροντίζουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κι όμως, όταν βάζεις κάμερες και τελικά με αυτό τον τρόπο καταφέρνεις να αδειάσεις μια λεωφόρο λωρίδα, στην ουσία πετυχαίνεις καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι τα τέλη του έτους θα λειτουργήσουν πιλοτικά κάμερες σε οκτώ σημεία της Αττικής.

Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν κεντρικές οδούς, όπως η Πανεπιστημίου και η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και άλλες σημαντικές περιοχές σε δήμους όπως η Αγία Παρασκευή και η Ραφήνα.

Τα 8 σημεία της Αττικής που θα τοποθετηθούν κάμερες