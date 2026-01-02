Σύμφωνα με ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από το Κέντρο Κοινωνικοπολιτικών Ερευνών (SAMER), το 2025 δολοφονήθηκαν 420 γυναίκες στην Τουρκία και άλλες 508 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες.

Με βάση δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η μελέτη κατέγραψε 662 περιπτώσεις σωματικής βίας κατά γυναικών, 1.089 περιπτώσεις αναγκαστικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 130 περιστατικά παρενόχλησης, 25 βιασμούς και 96 περιπτώσεις απειλών ή λεκτικής κακοποίησης, καθώς και 170 περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Το SAMER ανέφερε ότι το 12,5% των θυμάτων ήταν ανήλικοι, επισημαίνοντας τον βαθμό στον οποίο η βία επηρεάζει δυσανάλογα τα παιδιά. Ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικοκτονιών καταγράφηκε στην Κωνσταντινούπολη (15%), ακολουθούμενη από τα Άδανα (6,4%) και τη Σμύρνη (5,2%), ενώ οι αναφερόμενες περιπτώσεις βιασμού ήταν πιο συχνές στην Κωνσταντινούπολη (28%), με τα Άδανα, την Άγκυρα και την Εσκισεχίρ (8% η καθεμία) να καταλαμβάνουν επίσης υψηλές θέσεις.

Η βία κατά των γυναικών παραμένει ένα διαδεδομένο πρόβλημα στην Τουρκία, όπου οι γυναίκες συχνά δολοφονούνται, βιάζονται ή υφίστανται σωματική κακοποίηση, σύμφωνα με ομάδες για τα δικαιώματα των γυναικών και οργανώσεις παρακολούθησης.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) συμβάλλουν στο πρόβλημα, επιτρέποντας στους δράστες να αποφεύγουν την ευθύνη. Οι επικρίσεις αυτές εντάθηκαν μετά την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, επίσημα γνωστή ως Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Η σύμβαση είναι μια διεθνής συμφωνία που απαιτεί από τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν νομοθεσία για τη δίωξη των δραστών ενδοοικογενειακής βίας και παρόμοιων κακοποιήσεων, καθώς και για τον βιασμό εντός του γάμου και τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Παρά την αντίθεση της διεθνούς κοινότητας και των ομάδων για τα δικαιώματα των γυναικών, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέδωσε διάταγμα τον Μάρτιο του 2021 με το οποίο η χώρα αποχώρησε από τη διεθνή συνθήκη.

Η Τουρκία κατατάχθηκε 135η μεταξύ 148 χωρών όσον αφορά τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Έκθεση για το Παγκόσμιο Χάσμα μεταξύ των Φύλων 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF).