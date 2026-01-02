Το FBI ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απέτρεψε μια πιθανή επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS στη Βόρεια Καρολίνα, η οποία είχε προγραμματιστεί για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το foxnews, ο Κρίστιαν Στάρντιβαντ, 18 ετών, από το Mint Hill κοντά στο Σαρλότ, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα υποστήριξης του ISIS, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα της Δυτικής Περιφέρειας της Βόρειας Καρολίνας, Russ Ferguson. Ο 18χρονος Κρίστιαν Στάρντιβαντ συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα υποστήριξης ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, ενώ η έρευνα αποκάλυψε μαχαίρια, σφυριά και χειρόγραφες σημειώσεις με λεπτομέρειες της επίθεσης.

«Το FBI και οι συνεργάτες μας συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα για την προστασία του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Kash Patel. «Στην περίπτωση αυτή, η ταχεία αναγνώριση της απειλής και η αποφασιστική δράση μας απέτρεψαν πιθανότατα μια νέα επίθεση, σώζοντας ζωές».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του Στάρντιβαντ στις 29 Δεκεμβρίου 2025, βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα που θα χρησιμοποιούνταν στην επίθεση: δύο σφυριά, δύο μαχαίρια χασάπη, γάντια, τακτικό γιλέκο και χειρόγραφες σημειώσεις με τίτλο «Επίθεση Πρωτοχρονιάς 2026», όπου περιγράφονταν λεπτομέρειες της επίθεσης, στόχοι και αριθμός θυμάτων (20–21 άτομα). Στη σημείωση περιλαμβανόταν ακόμη σχέδιο για επίθεση στην αστυνομία ώστε ο δράστης να πεθάνει ως μάρτυρας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως αφού ο Στάρντιβαντ άρχισε πρόσφατα να επικοινωνεί διαδικτυακά με ένα άτομο που πίστευε ότι ανήκε στο ISIS, αλλά στην πραγματικότητα ήταν κρυφός κυβερνητικός υπάλληλος, αναφερόμενος ως «OC» στη δικογραφία. Στις επικοινωνίες του στις 14 Δεκεμβρίου φέρεται να έστειλε εικόνες με σφυριά και μαχαίρι, δηλώνοντας ότι «θα κάνει τζιχάντ σύντομα» και ότι είναι «στρατιώτης του κράτους», εννοώντας το ISIS.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο 18χρονος είχε σκοπό να επιτεθεί σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Καρολίνα και σχεδίαζε να αποκτήσει όπλο για να χρησιμοποιηθεί μαζί με τα μαχαίρια κατά την επίθεση.

Επιπλέον, από αναρτήσεις στα social media, ο Στάρντιβαντ φέρεται να είχε δημοσιεύσει εικόνες που περιλάμβαναν μικροσκοπικά αγαλματίδια του Ιησού με σχόλια κατά των «σταυρολάτρων», ευθυγραμμισμένα με τη ρητορική του ISIS για εξόντωση των μη πιστών.

Ο Στάρντιβαντ παραμένει υπό ομοσπονδιακή κράτηση και, εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή έως 20 ετών φυλάκισης. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέντευξη Τύπου.