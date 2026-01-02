Τη συγκινητική στιγμή που τα drones που «επιστράτευσε» ο δήμος Αθηναίων σχηματίζουν το πρόσωπο του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, αποτυπώνεται σε εναέρια πλάνα από τη φαντασμαγορική γιορτή στο Σύνταγμα για την υποδοχή του 2026.

Την ώρα που εκατοντάδες drones δημιουργούσαν τη μορφή του αγαπημένου τραγουδοποιού πάνω από τον Λυκαβηττό, από τη σκηνή ακούγονταν μελωδίες αφιερωμένες στο έργο του, ενώ νωρίτερα είχαν ερμηνευτεί δύο από τα τραγούδια του ως ελάχιστος φόρος τιμής.

Πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και κατέκλυσε την πλατεία Συντάγματος, όπου οι οικοδεσπότες της βραδιάς, Νίκος Μουτσινάς και Τόνια Σωτηροπούλου, έδωσαν τον ρυθμό. Την εκδήλωση άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων, ενώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση.

Στις 12 ακριβώς, ο ουρανός φωτίστηκε από πυροτεχνήματα, τα οποία όμως, όπως και πέρυσι, ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, σεβόμενα τους τετράποδους «κατοίκους» της πόλης. Το μουσικό πάρτι με τον Κωστή Μαραβέγια και τη Ρένα Μόρφη κράτησε τον παλμό αμείωτο και μετά την έλευση του νέου έτους.