Το κίνημα των αυτονομιστών του νότιου τμήματος της Υεμένης ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σκοπεύει να διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία από το βόρειο τμήμα της χώρας σε δύο χρόνια, μετά την κατάληψη μεγάλων εκτάσεων της χώρας τον περασμένο μήνα, σε μια κίνηση που προκάλεσε σοβαρή διαμάχη μεταξύ των δυνάμεων του Κόλπου.

Το Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου (STC) υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και επί χρόνια αποτελεί μέρος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και ηγείται του αγώνα κατά του κινήματος των Χούτι.