Οι διαμαρτυρίες για τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής στο Ιράν έχουν εισέλθει στην έκτη ημέρα τους, μετά την πτώση του ριάλ σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου των Ηνωμένων Πολιτειών στα τέλη Δεκεμβρίου.

Μετά από μια σειρά θανάτων ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και των υπηρεσιών ασφαλείας, η κυβέρνηση του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν έκανε έκκληση για ενότητα και κατηγόρησε για την οικονομική πίεση αυτούς που αποκάλεσε «εχθρούς» της Τεχεράνης. Παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης να προχωρήσει σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον επτά άτομα έχουν σκοτωθεί και 44 έχουν συλληφθεί από την Κυριακή, όταν οι καταστηματάρχες στην Τεχεράνη έκλεισαν για πρώτη φορά τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική κρίση στο Ιράν. Το κύμα διαμαρτυριών συνεχίζει να εντείνεται, με τις οικονομικές διαδηλώσεις να μετατρέπονται σε πολιτικές διαμαρτυρίες, καθώς η αναταραχή εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα.

January 2 — Demonstrators filled the streets of Marvdasht, a city in Iran’s southern Fars Province, on Friday as anti-government protests continued to spread across the country. Footage from the scene showed a significant turnout, reflecting the growing scale of public dissent.… pic.twitter.com/kr5vh8gb1I — Kayhan Life (@KayhanLife) January 2, 2026

Πόσο σημαντική είναι η τρέχουσα σειρά διαμαρτυριών, πόσο πραγματικά είναι τα παράπονα των διαδηλωτών και πού μπορεί να καταλήξει όλο αυτό; Εδώ είναι πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε:

1. Οι ανησυχίες των Ιρανών για το κόστος ζωής είναι πολύ πραγματικές

Το Ιράν είναι μία από τις χώρες με τις περισσότερες κυρώσεις στον κόσμο. Μια σειρά διεθνών περιορισμών σημαίνει ότι η Τεχεράνη αγωνίζεται να αποκτήσει πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και στα παγωμένα ξένα περιουσιακά στοιχεία. Η αυξανόμενη εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές επιδεινώνει την κατάσταση και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Την Κυριακή, το ιρανικό ριάλ έπεσε στα 1,42 εκατομμύρια έναντι του δολαρίου ΗΠΑ – μια πτώση της αξίας του κατά 56% σε μόλις έξι μήνες. Η κατακόρυφη πτώση του νομίσματος έχει οδηγήσει σε πληθωρισμό, με τις τιμές των τροφίμων να αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 72% σε σύγκριση με πέρυσι.

Anti-Ayatollahs regime protesters chant “This is the final battle, Pahlavi will return” at Third Tehranpars Square in #Tehranpars in #Tehran.



2 January 2026#IranProtests



pic.twitter.com/EqxUJeklPx — Farzad Fattahi (@FattahiFarzad) January 2, 2026

«Μακάρι η κυβέρνηση, αντί να επικεντρώνεται μόνο στα καύσιμα, να μπορούσε να μειώσει τις τιμές και άλλων αγαθών», δήλωσε ο ταξιτζής Majid Ebrahimi στο Al Jazeera. «Οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν αυξηθεί έξι φορές φέτος και των άλλων αγαθών περισσότερες από 10 φορές».

2. Αυτές οι διαμαρτυρίες στο Ιράν είναι μεγάλες

Αυτό που ξεκίνησε ως μια μεμονωμένη διαμαρτυρία για την κατάρρευση της ιρανικής οικονομίας από τους καταστηματάρχες στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης την Κυριακή, είχε εξαπλωθεί σε 17 από τις 31 επαρχίες του Ιράν μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με φοιτητές και διαδηλωτές από όλη την ιρανική κοινωνία να συμμετέχουν στο κύμα των διαδηλώσεων. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη χώρα, με τις δυνάμεις ασφαλείας να ανταποκρίνονται με βία σε ορισμένα μέρη.

📍 Nazi Abad, Tehran | Jan. 2, 2026

Today, Nazi Abad erupted in protest as residents chanted “Death to Khamenei,” adding their voices to the growing nationwide uprising.#FreeIran2026 #IranProtests #IranRevolution #No2ShahNo2Mullahs pic.twitter.com/qgTlazIkTq — Iran News Update (@IranNewsUpdate1) January 2, 2026

Την Πέμπτη, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των διαδηλωτών στο Λορντεγκάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Άλλες τρεις θάνατοι αναφέρθηκαν στην Αζνά και ένας άλλος στο Κουχντάστ, και τα δύο στο κεντρικό Ιράν. «Μερικοί διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες στα διοικητικά κτίρια της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου του κυβερνήτη της επαρχίας, του τζαμιού, του Ιδρύματος Μαρτύρων, του δημαρχείου και των τραπεζών», ανέφερε το Fars για τις διαδηλώσεις στο Λορντεγκάν, προσθέτοντας ότι η αστυνομία αντέδρασε με δακρυγόνα.

3. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση του Ιράν

Οι προηγούμενες σκληρές αντιδράσεις της Τεχεράνης στις δημόσιες αναταραχές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο διαδηλωτών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, παρά τις μεμονωμένες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας, η κυβέρνηση του Πεζέσκιαν έχει αποφύγει την άμεση καταστολή και φαίνεται πρόθυμη να ακούσει τα «νόμιμα αιτήματα» των διαδηλωτών. Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των διαδηλωτών, η κυβέρνηση διόρισε έναν νέο διοικητή της κεντρικής τράπεζας την Τετάρτη. Ο Abdolnaser Hemmati δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει την οικονομική σταθερότητα μετά τη δραματική κατάρρευση του ριάλ.

January 2—Tehran, Iran

Residents of Tehranpars held anti-regime protest rallies, chanting, "Down with the dictator!"#IranProtests #IranRevolution pic.twitter.com/bKd6p45taU — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 2, 2026

Την Τρίτη, το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης απέλυσε τους υπεύθυνους ασφαλείας του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης και δύο άλλων μεγάλων πανεπιστημίων. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η απόλυσή τους οφειλόταν σε «ιστορικό κακής συμπεριφοράς και αδυναμία να χειριστούν σωστά τις πρόσφατες φοιτητικές διαδηλώσεις».

Μιλώντας σε μνημόσυνο στην Τεχεράνη την Πέμπτη για την επέτειο της δολοφονίας του ανώτερου διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί σε μια επίθεση με drone των ΗΠΑ πριν από πέντε χρόνια, ο Πεζεσκιάν εκμεταλλεύτηκε επίσης την ευκαιρία για να τονίσει τη δέσμευση της κυβέρνησής του για οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Είμαστε αποφασισμένοι να εξαλείψουμε κάθε μορφή εκμετάλλευσης, λαθρεμπορίου και δωροδοκίας», δήλωσε στους παρευρισκόμενους. «Όσοι επωφελούνται από αυτές τις πρακτικές θα αντισταθούν και θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν εμπόδια, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο». «Πρέπει να σταθούμε όλοι ενωμένοι για να λύσουμε τα προβλήματα του λαού και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των καταπιεσμένων και των μειονεκτούντων», πρόσθεσε. Η προστασία των μέσων διαβίωσης των πολιτών είναι «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνησή του, δήλωσε.

January 2—Tehran, Iran

People in Narmak held anti-regime demonstrations and chanted, "Down with the dictator!"#IranProtests #IranRevolution pic.twitter.com/eLpnH38HF8 — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 2, 2026

4. Μαζικές διαμαρτυρίες έχουν συμβεί και στο παρελθόν στο Ιράν

Μαζικές διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε ολόκληρο το Ιράν το 2022 μετά τον θάνατο υπό κράτηση της 22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους επειδή δεν φορούσε σωστά τη χιτζάμπ της.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν για πρώτη φορά μετά την κηδεία της Αμινί στη δυτική πόλη Saqqez, όταν γυναίκες έβγαλαν τα μαντίλια τους σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη νεκρή γυναίκα, πριν εξαπλωθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η βίαιη αντίδραση του Ιράν στις αναταραχές περιελάμβανε την αυθαίρετη σύλληψη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, την εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, τη χρήση πραγματικών πυρομαχικών και, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον παράνομο θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων.

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2024 από εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αντίδραση της κυβέρνησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειές της συνιστούσαν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ισχυρισμός που απορρίφθηκε από τις αρχές της Τεχεράνης ως «ψευδής» και «μεροληπτικός».

Η λεγόμενη αστυνομία ηθών τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας τον Δεκέμβριο του 2022 μετά τις διαμαρτυρίες, πριν επαναλειτουργήσει τον επόμενο χρόνο. Ωστόσο, η επιβολή των κανόνων ενδυμασίας έχει από τότε γίνει αισθητά πιο χαλαρή, αν και πολλές γυναίκες εξακολουθούν να φοβούνται μια αναζωπύρωση.

5. Αυτές οι διαμαρτυρίες στο Ιράν ενδέχεται να κλιμακωθούν

Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος το 2018 αποσύρθηκε μονομερώς από τη συμφωνία με το Ιράν που περιόριζε την πυρηνική ανάπτυξη της χώρας σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων – σχολίασε τις αναταραχές. Στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε: «Αν το Ιράν πυροβολήσει [sic] και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, όπως συνηθίζει, οι ΗΠΑ θα έρθουν να τους σώσουν. Είμαστε έτοιμοι για δράση».

خرج أهالي منطقة "خاك سفيد" في طهران بمسيرات احتجاجية حاشدة، مرددين هتافهم : "هذا عام الدم، وسيد علي (خامنئي) سيسقط". يتحدى المتظاهرون قبضة حرس النظام الإيراني الأمنية في قلب العاصمة، مؤكدين اقتراب نهاية الاستبداد.#Iran #IranProtests #FreeIran2026pic.twitter.com/XdS5TzMFuc — Kia (@Kiaak80) January 2, 2026

Την Πέμπτη, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε στον λογαριασμό του στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης Farsi προ-επαναστατικές ιρανικές εικόνες ενός λιονταριού και ενός ήλιου με το πόδι του λιονταριού να ακουμπά σε μια κλεψύδρα με την τρέχουσα σημαία της χώρας. Η ανάρτηση έγραφε: «Η άνοδος των ιρανικών λιονταριών και λιονταριών για να πολεμήσουν το σκοτάδι», και συνέχιζε: «Το φως θριαμβεύει πάνω στο σκοτάδι».

Τον Ιούνιο, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια ενός 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Αν και η σύγκρουση αυτή έληξε με αυτό που οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως αποφασιστικό χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, οι εικασίες ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για περαιτέρω επιθέσεις συνεχίζονται.

Αυτή την εβδομάδα, η αμερικανική ιστοσελίδα ειδήσεων Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συζήτησαν περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς και την πιθανή στοχοποίηση της Χεζμπολάχ, συμμάχου του Τεχεράν στο Λίβανο. Απαντώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πεζέσκιάν έγραψε: «Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε οποιαδήποτε σκληρή επιθετικότητα θα είναι σκληρή και αποθαρρυντική».