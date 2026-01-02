Η Μαρία Σάκκαρη ήταν σαρωτική στο ντεμπούτο της για τη νέα σεζόν, επικρατώντας με 2-0 σετ της Ναόμι Οσάκα για το United Cup. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η κορυφαία τενίστρια ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον σύντροφό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, γιο του Έλληνα πρωθυπουργού.

Η ίδια επέλεξε να απαντήσει με διακριτικότητα, λέγοντας: «Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που με αγαπάει».

«Ευχαριστώ πολύ. Είμαι τυχερή. Έχω έναν σύντροφο που αγαπώ και μου επιστρέφει κι αυτός αγάπη. Μακάρι όλος ο κόσμος να βρει έναν τέτοιο σύντροφο. Ο αρραβωνιαστικός μου πλέον, είναι εξαιρετικός και μου δίνει δύναμη και κουράγιο», είπε μεταξύ άλλων η Ελληνίδα αθλήτρια.

Υπενθυμίζεται ότι στον καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο καφέ στην πλατεία Κολωνακίου, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη πέραν από τις συζητήσεις με αρκετούς πολίτες έβγαλε και μια είδηση η οποία δεν αφορούσε πολιτικές εξελίξεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε στο τραπέζι πως ο γιος του, Κωνσταντίνος, θα παντρευτεί καθώς έκανε στην αγαπημένη του, Μαρία Σάκκαρη, πρόταση γάμου.

Όπως είπε, ο γάμος προγραμματίζεται για το 2027. Σημείωσε μάλιστα, ότι ο γιος του παντρεύεται στην ίδια περίπου ηλικία που παντρεύτηκε και ο ίδιος. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το ‘27 θα γίνει 28 ετών, ενώ ο πρωθυπουργός όταν νυμφεύθηκε ήταν 29. «Και εγώ 29 χρονών ήμουν όταν παντρεύτηκα». είπε χαρούμενος προσθέτοντας τα καλύτερα για τη μέλλουσα νύφη του λέγοντας ότι είναι μια εξαιρετική κοπέλα.