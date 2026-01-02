Σοβαρά ερωτήματα υπάρχουν για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, καθώς το νυχτερινό κέντρο «Le Constellation» φέρεται να μην τηρούσε σε καμία περίπτωση τα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελβετικής αστυνομίας, η φονική φωτιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που είχαν τοποθετηθεί πάνω σε σαμπάνια, ενώ μετά από ανάκριση αφέθηκαν ελεύθεροι οι μάνατζερ του μπαρ, γιατί δεν προέκυψε ποινική ευθύνη.

«Όλα μας οδηγούν στο να πιστεύουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από κεριά ή βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας που είχαν μετακινηθεί πολύ κοντά στην οροφή», δήλωσε η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ.

ΜΜΕ του εξωτερικού, όμως, έγραψαν ότι το νυχτερινό κέντρο «Le Constellation» δεν τηρούσε τα μέτρα ασφαλείας, πόσο μάλλον τα βασικά.

Το μαγαζί είχε μόνο μία έξοδο κινδύνου και ήταν επενδυμένο με τζάμια από plexiglass, με αποτέλεσμα οι θαμώνες να μη μπορούν να τα σπάσουν για να διαφύγουν.

Επίσης, η οροφή ήταν επενδυμένη με εύφλεκτο υλικό, ώστε να προσφέρει καλή ηχομόνωση, προκειμένου εντός του καταστήματος να γίνεται χρήση βεγγαλικών.

Μέχρι στιγμής, στο επίκεντρο των ερευνών δεν φέρεται να βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης και η απουσία των μέτρων ασφαλείας, αλλά αν έγινε ή όχι χρήση βεγγαλικών.

Με DNA η ταυτοποίηση των θυμάτων

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 47 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων είναι ηλικίας μόλις 15 έως 25 ετών. Οι εικόνες ανήλικων παιδιών με σοβαρά εγκαύματα προκαλούν σοκ, ενώ η ταυτοποίηση των θυμάτων αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς αρκετοί από τους νεκρούς έχουν υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα. Οι αρχές χρησιμοποιούν οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο.

Οι ελβετικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων ή ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα χρειαστεί χρόνο, επειδή οι σοροί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

«Όλη αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει επειδή οι πληροφορίες είναι τόσο φρικτές και ευαίσθητες που τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες εκτός αν είμαστε 100% σίγουροι», δήλωσε ο Ματιάς Ρενάρ, επικεφαλής της κυβέρνησης του καντονιού Valais. «Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντιατρικά δείγματα και δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων», είπε.

Πολλοί επιζώντες σε κρίσιμη κατάσταση

Οι επιζώντες της τραγωδίας νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες εγκαυμάτων σε όλη την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται τουλάχιστον 80 από τους 115 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές. Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες – στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά – από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά είναι τόσο σοβαρά που Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)… περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.