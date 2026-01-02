Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, με τον απολογισμό της τραγωδίας που σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά να είναι μέχρι στιγμής 47 νεκροί και 115 τραυματίες.

Οι περισσότεροι αγνοούμενοι είναι ανήλικοι, με τους γονείς τους να αναζητούν τα παιδιά τους σε νοσοκομεία και νεκροτομεία, καθώς ακόμη δεν υπάρχει ακριβής εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων, ο οποίος ενδεχομένως αυξηθεί.

Συγγενείς των αγνοούμενων νέων απηύθυναν έκκληση μέσω της Daily Mail, τονίζοντας ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση από την ελβετική αστυνομία, ενώ απάντησαν και σε όσους έσπευσαν να κατηγορήσουν τους ίδιους για ανευθυνότητα, επειδή άφησαν τα παιδιά τους να διασκεδάσουν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Αλίκη Καλλέργη

Ο αδελφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την αγνοούμενη ελληνικής καταγωγής.

Η 15χρονη φέρεται να βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, με την οικογένειά της να απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις μέσω των social media για οποιαδήποτε πληροφορία.

Η ανήλικη διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και ζει μόνιμα στην Ελβετία.

Άρθουρ Μπροντάρ

Ο Άρθουρ Μπροντάρ, 16 ετών, αγνοείται από τη στιγμή της πυρκαγιάς. Η μητέρα του Laetitia είπε ότι έψαχνε όλη τη νύχτα τον γιο της.

«Τον ψάχνω πάνω από 30 ώρες», δήλωσε στο BFMTV, αφού επισκέφθηκε όλα τα νοσοκομεία που μπόρεσε να βρει. Όπως ανέφερε, ο γιος της και 10 φίλοι του από το σχολείο είχαν κλείσει τραπέζι στο μοιραίο νυχτερινό κέντρο για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου. Ανυπομονούσε να γιορτάσει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με τους φίλους του στο θέρετρο και σε αυτό το μπαρ. Είχαν κάνει σχέδια και είχαν κλείσει τραπέζι εκ των προτέρων. Από τα 11 άτομα που κάθονταν σε εκείνο το τραπέζι, μόνο ένα έχει βρεθεί, ενώ όλα τα άλλα αγνοούνται. Ο γιος μου είναι μόνος του στο νοσοκομείο, αν είναι ζωντανός. Ακόμα και αν είναι στο νεκροτομείο, γιατί μετά από 30 ώρες πρέπει να μπορείς να σκεφτείς καθαρά, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο, δεν μπορώ να είμαι δίπλα του», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο… Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο, σε ποια χώρα, σε ποιο καντόνι. Μπορεί να βρίσκεται στη Βέρνη, στη Ζυρίχη, στο Μιλάνο, στη Στουτγάρδη, στη Λωζάνη. Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Είμαι στο Κραν Μοντανά εδώ και 30 ώρες χωρίς να έχω κανένα νέο για το παιδί μου», είπε στη συνέχεια.

Έπειτα, απαντώντας σε όσους έσπευσαν να κατηγορήσουν τους γονείς για την τραγωδία, είπε: «Δεν είμαστε ανεύθυνοι γονείς επειδή αφήσαμε τα 16χρονα παιδιά μας να βγουν έξω για την Πρωτοχρονιά. Όλοι οι γονείς ήξεραν πού ήταν τα παιδιά τους. Γιόρταζαν με τους φίλους τους».

Αλίσια Γκόνσετ και Ντιάνα Γκόνσετ

Η 15χρονη Αλίσια Γκόνσετ και η 14χρονη Ντιάνα Γκόνσετ είναι δύο αδερφές που αγνοούνται, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε, με την οικογένειά τους να απευθύνει έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εμιλί Πραλόνγκ

Ο Pierre Pralong έκανε έκκληση στην τηλεόραση για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την 22χρονη αγνοούμενη εγγονή του Εμιλί.

Η Εμιλί επισκέφθηκε το νυχτερινό κέντρο μαζί με δύο φίλες της και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Ο παππούς της έκανε έκκληση στη γαλλική τηλεόραση «σε όσους ήταν στο μπαρ και μπορεί να είδαν την Εμιλί».

Στίβεν Ιβάνοφσκι

Η οικογένεια και οι φίλοι του Στίβεν Ιβάνοφσκι απευθύνουν επείγουσα έκκληση για πληροφορίες.

Ο άνδρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία εθεάθη για τελευταία φορά πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. «Φορούσε λευκό παντελόνι και λευκό πουλόβερ, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, πιθανώς και αυτά τα γυαλιά ηλίου», έγραψε ένα μέλος της οικογένειας.