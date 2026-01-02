Εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από το εσωτερικό του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά δείχνουν τις στιγμές πριν ξεκινήσει η φονική πυρκαγιά.

Το Sky News έχει επαληθεύσει τη γνησιότητα φωτογραφιών, που δείχνουν κόσμο στο μπαρ λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά στην Ελβετία.

Σημειώνεται πως, μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, έχασαν τη ζωή τους περισσότερα από 40 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 100.

Φωτογραφίες πριν την τραγωδία στο μπαρ

Στις φωτογραφίες φαίνονται αρκετά μπουκάλια σαμπάνιας με πυροτεχνήματα να υψώνονται στον αέρα, ενώ φαίνεται πως, όπως ανέφεραν μαρτυρίες, η φωτιά ξεκίνησε από την οροφή και μετά εξαπλώθηκε γρήγορα.

Ένας νεαρός άνδρας στο πίσω μέρος της εικόνας, ο οποίος φορά λευκή μπλούζα, φέρεται να είναι το ίδιο άτομο που έχει καταγραφεί σε άλλες εικόνες να προσπαθεί να σβήσει τις φλόγες.

Άλλη φωτογραφία δείχνει γυναίκα πάνω στους ώμους άνδρα, με πυροτεχνήματα σε μπουκάλι σαμπάνιας, πριν από τη φωτιά.

Δείτε τις εικόνες: