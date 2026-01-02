Οι αρχές της Ελβετίας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, ανέφεραν ότι τα ευρήματα δείχνουν πως η φονική φωτιά στο Κραν Μοντανά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που είχαν τοποθετηθεί πάνω σε σαμπάνια.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η φωτιά από τα πυροτεχνήματα εξαπλώθηκε στην οροφή του νυχτερινού κέντρου και γρήγορα επεκτάθηκε. «Δημιουργήθηκε το φαινόμενο της ανάφλεξης», ανέφεραν οι ελβετικές αρχές.

Η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού, δήλωσε ότι η εισαγγελία κάνει ό,τι μπορεί «για να διαπιστωθούν οι συνθήκες αυτού του τραγικού γεγονότος».

«Φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από πυροτεχνήματα τύπου sparklers, τα οποία είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας», είπε.

Μεταξύ αυτών που έχουν μιλήσει στις αρχές είναι και οι δύο Γάλλοι διαχειριστές του μπαρ.

«Θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε εάν κάποια άτομα φέρουν ποινική ευθύνη για το περιστατικό», ανέφερε.

«Και εφόσον αυτό ισχύει και τα άτομα αυτά βρίσκονται εν ζωή, θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για εμπρησμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια».

Οι έρευνες συνεχίζονται και μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 113 τραυματίες.

Ορισμένες από τις υπηκοότητές τους έχουν ήδη επιβεβαιωθεί:

71 Ελβετοί

14 Γάλλοι

11 Ιταλοί

4 Σέρβοι

1 Βόσνιος

1 Βέλγος

1 Πορτογάλος

Η ελβετική αστυνομία συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, του Βελγίου, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, του Κονγκό, της Σερβίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας και των Φιλιππίνων.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ, Ματιάς Ρενάρ, ξεκίνησε εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και στους συγγενείς που περιμένουν νέα.

Όπως δήλωσε, τουλάχιστον 119 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη φωτιά, εκ των οποίων περίπου οι μισοί έχουν νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο του Βαλέ. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 40 άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά.

«Αυτοί οι αριθμοί είναι βαθιά ανησυχητικοί», πρόσθεσε.

Μίλησε για την «αβάσταχτη αναμονή» που βιώνουν οι συγγενείς, καθώς συνεχίζεται η ταυτοποίηση των σορών.

«Πρόκειται για τραγωδία για το Βαλέ. Είναι επίσης τραγωδία για την Ελβετία και για ολόκληρη την Ευρώπη», είπε.

Η ελβετική αστυνομία συνεργάζεται με εννέα χώρες για την ταυτοποίηση των νεκρών

Στη συνέχεια, στη συνέντευξη Τύπου των ελβετικών Αρχών μίλησε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Γκίσλερ.

«Η μοίρα περίπου 150 ανθρώπων μετατράπηκε σε εφιάλτη», δήλωσε.

Όπως είπε, η «πιο σημαντική αποστολή» αυτή τη στιγμή είναι η ταυτοποίησή τους.

Εξετάζονται δακτυλικά αποτυπώματα, DNA και ρούχα των νεκρών

Ο Πιερ-Αντουάν Λανζέν, επικεφαλής της εγκληματολογικής αστυνομίας του Βαλέ, μίλησε επίσης στη συνέντευξη Τύπου για τη φωτιά στο ελβετικό μπαρ.

Όπως είπε, ειδικευμένοι ιατροδικαστές, οδοντίατροι και αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα θύματα.

Δακτυλικά αποτυπώματα, προσωπικά αντικείμενα, ρούχα και δείγματα DNA εξετάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ταυτοποίησης.