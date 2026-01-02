Ένα σοκαριστικό βίντεο από το Κραν Μοντανά της Ελβετίας κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει κόσμο να διασκεδάζει μέσα στο κατάστημα, παρότι τυλίγεται στις φλόγες εκείνη τη στιγμή.

Στο βίντεο διακρίνεται κόσμος που βιντεοσκοπεί με τα κινητά τη φωτιά που εξαπλώνεται και αντί να τρέξει να σωθεί, συνεχίζει να διασκεδάζει, σαν να βλέπει ένα εξωτικό θέαμα.

Παράλληλα, ορισμένοι τρέχουν να σωθούν, φωνάζοντας «θα καούμε, θα καούμε», χωρίς να βρουν ανταπόκριση οι εκκλήσεις τους.

Σημειώνεται, ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 47 θάνατοι, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί, ενώ περισσότερα από 80 άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε το βίντεο: