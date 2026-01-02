Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ξάνθη την Πρωτοχρονιά με ένα παιδί 9 ετών να ακρωτηριάζεται, καθώς έσκασε βεγγαλικό στο χέρι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου σήμανε συναγερμός στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η ιστοσελίδα xanthipost.gr έγραψε πως η κατάσταση του τραύματος στο χέρι του 9χρονου ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο, δυστυχώς, προχώρησαν στον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου του ανήλικου αγοριού, λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης.

Η περιπέτεια της υγείας του 9χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στα ορθοπεδικά τραύματα. Κρίθηκε επιβεβλημένη η εξέτασή του από οφθαλμίατρο, καθώς από την έκρηξη του βεγγαλικού εκτοξεύτηκαν υπολείμματα και θραύσματα στα μάτια του παιδιού. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της όρασής του, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη αλλά σοβαρή.

Αυτή τη στιγμή, ο μικρός μαθητής νοσηλεύεται, με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη γενικότερη πορεία της υγείας του, παρέχοντάς του κάθε δυνατή φροντίδα.

Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

Για το δραματικό συμβάν έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το επικίνδυνο υλικό στα χέρια του 9χρονου και κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες σημειώθηκε η έκρηξη.