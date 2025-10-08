

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα.

Πηγές της «παλαιστινιακής αντίστασης» δήλωσαν στο μέσο που συνδέεται με την Χεζμπολάχ, al-Mayadeen, ότι η Χαμάς συμφώνησε σε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η υπογραφή θα γίνει την Πέμπτη στην Αίγυπτο.

BREAKING: Hamas sources tell Al-Mayadeen that Hamas has agreed to Trump’s Gaza deal, and the signing will take place on Thursday, in Egypt. — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) October 8, 2025

Νωρίτερα ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι ενδέχεται να επιτευχθεί σήμερα το βράδυ συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων και εκεχειρία στη Γάζα, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, «οι εκτιμήσεις αυξάνονται ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα μπορούσαν να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες ώρες».

Οι αναφορές αυτές έρχονται λίγο αφότου ο Τραμπ παρέλαβε σημείωμα από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που τον ενημέρωνε ότι θα πρέπει να εγκρίνει μια ανάρτηση στο Truth Social για την ανακοίνωση της συμφωνίας.

🚨 BREAKING: Secretary of State Marco Rubio just handed President Trump a note regarding a MAJOR foreign policy development



"I've been given a note by the secretary of state saying we are VERY close to a deal in the Middle East! They will need me pretty quickly, so I can take a… pic.twitter.com/11VMx6fAIb — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 8, 2025

Οι μεγαλύτερες διαφορές στις συνομιλίες για τη Γάζα έχουν επιλυθεί και ό,τι απομένει να οριστικοποιηθεί είναι καθαρά διαδικαστικό, αναφέρουν δύο πηγές που έχουν ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο στο The Times of Israel.

Οι πηγές προσθέτουν ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας είναι επικείμενη.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους ζωντανούς ομήρους το Σάββατο, αναφέρουν στο ίδιο μέσο δύο πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται καθώς το Reuters αναφέρει ότι ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χαγιά, και ο επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών συναντήθηκαν για να ολοκληρώσουν τις λεπτομέρειες μιας «ιστορικής» συμφωνίας για το τέλος του πολέμου.