Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα.

Πηγές της «παλαιστινιακής αντίστασης» δήλωσαν στο μέσο που συνδέεται με την Χεζμπολάχ, al-Mayadeen, ότι η Χαμάς συμφώνησε σε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η υπογραφή θα γίνει την Πέμπτη στην Αίγυπτο.

Νωρίτερα ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι ενδέχεται να επιτευχθεί σήμερα το βράδυ συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων και εκεχειρία στη Γάζα, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, «οι εκτιμήσεις αυξάνονται ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα μπορούσαν να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες ώρες».

Οι αναφορές αυτές έρχονται λίγο αφότου ο Τραμπ παρέλαβε σημείωμα από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που τον ενημέρωνε ότι θα πρέπει να εγκρίνει μια ανάρτηση στο Truth Social για την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Οι μεγαλύτερες διαφορές στις συνομιλίες για τη Γάζα έχουν επιλυθεί και ό,τι απομένει να οριστικοποιηθεί είναι καθαρά διαδικαστικό, αναφέρουν δύο πηγές που έχουν ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο στο The Times of Israel.

Οι πηγές προσθέτουν ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας είναι επικείμενη.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους ζωντανούς ομήρους το Σάββατο, αναφέρουν στο ίδιο μέσο δύο πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται καθώς το Reuters αναφέρει ότι ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χαγιά, και ο επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών συναντήθηκαν για να ολοκληρώσουν τις λεπτομέρειες μιας «ιστορικής» συμφωνίας για το τέλος του πολέμου.