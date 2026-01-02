Άλλος Ηλιόπουλος φέτος

Το 2026 μπήκε δυναμικά για την ΑΕΚ, η οποία έχει ήδη κλείσει δύο μεταγραφές. Ο Γκεοργκίεφ θα αποτελεί μια έξτρα λύση στην άμυνα και αποτελεί κυρίως επένδυση για τα επόμενα χρόνια, ο Βάργκα αποτελεί επένδυση για το παρόν καθώς είναι παίκτης που ενισχύει πολύ την ομάδα του Νίκολιτς και ενισχυμένος βγαίνει και ο Ριμπάλτα που είχε ήδη τρέξει τις δύο υποθέσεις και δεν χάθηκε καθόλου χρόνος. Αν κάνουμε μια αναδρομή στον περσινό Ιανουάριο θα διαπιστώσουμε πόσο διαφορετικά, προς το καλύτερο, είναι φέτος τα πράγματα για τους «κιτρινόμαυρους» καθώς ο Μάριος Ηλιόπουλος… έμαθε πλέον. Εμπιστεύεται τους σωστούς ανθρώπους, κάνει σωστές κινήσεις σε όλα τα μέτωπα και έχει καταφέρει να πείσει τους πάντες πλέον ότι το οδηγεί σωστά το καράβι.

Έρχεται και ο χαφ

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάντως, δεν θα σταματήσουν εδώ αλλά θα συνεχίσουν τις κινήσεις τους και σύντομα, πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και με τον χαφ. Οι πληροφορίες λένε ότι οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά και τη συγκεκριμένη υπόθεση και ο Νίκολιτς θα έχει σύντομα στη διάθεσή του ακόμη έναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή. Ο ίδιος θεωρεί κομβικής σημασίας τη συγκεκριμένη μεταγραφή και ο Ριμπάλτα έχει ήδη κάνει τις απαραίτητες συζητήσεις και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για κλείσιμο της συμφωνίας μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Πιερό τέλος

Η επικείμενη μεταγραφή του Βάργκα σημαίνει πως θα έχουμε οριστικά και μία αποχώρηση από την ΑΕΚ και συγκεκριμένα αυτή του Πιερό. Ο Νίκολιτς είχε ζητήσει την απόκτηση ενός φορ που θα μπορεί να παίξει μαζί με τον Γιόβιτς καθώς θεωρεί πως ο Πιερό δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τις τελευταίες εβδομάδες, όπως είχα σημειώσει, ήταν όλο και πιο έντονες οι φήμες για αποχώρηση του Πιερό και όλα δείχνουν πως αυτό θα γίνει. Η ΑΕΚ παίρνει επιθετικό και o 30χρονος φορ από την Αϊτή δεν είναι πλέον απαραίτητος για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι τον παραχωρούν είτε με πώληση είτε με δανεισμό.

Καμία πρόταση για Τετέ

Στον Παναθηναϊκό το όνομα του Τετέ είναι συνεχώς στην επικαιρότητα λόγω της Γκρέμιο και της επιθυμίας του να πάρει μεταγραφή. Οι «πράσινοι» δεν θα αρνηθούν αν δεχθούν μια πρόταση που θα καλύπτει τις απαιτήσεις τους, προς το παρόν όμως το θέμα είναι ακριβώς αυτό: Δεν υπάρχει καμία πρόταση. Όσο κι αν ενδιαφέρεται η Γκρέμιο, όσο κι αν θέλει ο παίκτης να φορέσει τη φανέλα της, όσο κι αν γράφουν καθημερινά οι Βραζιλιάνοι για αυτό το θέμα, πρόταση προς το παρόν δεν έχει φτάσει στα γραφεία της ΠΑΕ. Αυτή τη στιγμή, επομένως, δεν υπάρχει θέμα πώλησης του Τετέ. Θα υπάρξει όταν κατατεθεί επίσημη πρόταση.

Εγγυήσεις στον Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ πάντως, από ό,τι μαθαίνω, δεν θα πέσει και σε κατάθλιψη αν αποχωρήσει ο Τετέ. Ο Ισπανός προπονητής έχει κάνει σαφές στη διοίκηση ότι πρέπει να υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ και αυτές θα αρχίσουν από τον Ιανουάριο. Αν θα αποχωρήσει τώρα, εντός του μήνα, ο Τετέ ή το καλοκαίρι, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Ο Μπενίτεθ πάντως, όπως είπε και στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιταλία, είναι σίγουρος ότι θα πετύχει αυτό που θέλει, ότι θα φτιάξει μια ομάδα που θα μπορεί να κατακτήσει τίτλους. Και είναι τόσο σίγουρος όχι μόνο επειδή πιστεύει στον εαυτό του αλλά επειδή πιστεύει και σε όσα του έχει πει ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει πάρει εγγυήσεις για πολλές και ακριβές μεταγραφές.

Μονόδρομος η απόκτηση Τζόουνς

Στο μπάσκετ, τέλος, έχουμε μεγάλο ντέρμπι σήμερα στη Euroleague, με τον Ολυμπιακό να ασχολείται και με τα μεταγραφικά. Ο Τζόουνς είναι ο μεγάλος στόχος για την ενίσχυση στους ψηλούς και ενδεχόμενη απώλειά του θα είναι διπλή… ήττα. Τόσο αγωνιστικά καθώς θα χαθεί ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πάρα πολλά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, όσο και επικοινωνιακά καθώς το ενδιαφέρον για την απόκτησή του έγινε γνωστό αμέσως και δεν διαψεύστηκε από κανέναν. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι δύσκολος αντίπαλος, ο Ολυμπιακός όμως των συνεχόμενων Final Four είναι σε άλλο επίπεδο αυτή τη στιγμή και ο κόσμος του δεν μπορεί να δεχθεί ότι μπορεί ο παίκτης να καταλήξει στο Ισραήλ αντί για τον Πειραιά.