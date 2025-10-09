Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε περισσότερες σκέψεις του σχετικά με τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα που παρουσίασε τον περασμένο μήνα.

«Ολόκληρος ο κόσμος ενώθηκε σε αυτό, το Ισραήλ, κάθε χώρα ενώθηκε», δήλωσε στο Reuters.

«Είναι μια φανταστική μέρα. Μια σπουδαία μέρα για τον κόσμο. Μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη μέρα για όλους».

Το βίντεο που δημοσίευσε

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κοινοποίησε ένα βίντεο με αρκετά μέλη οικογενειών ομήρων στη Γάζα, τα οποία τον ευχαριστούν για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους από την αιχμαλωσία της Χαμάς.