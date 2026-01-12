Πέντε ανθρώπινα κεφάλια βρέθηκαν σε εμφανές σημείο τουριστικής παραλίας, ενώ υπήρχε και απειλητικό μήνυμα σε ξύλινη πινακίδα.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε σε παραλία του Ισημερινού και συγκεκριμένα στο μέρος που πριν ένα μήνα βρέθηκαν κομμένα εννιά ανθρώπινα κεφάλια, ανάμεσά τους και ενός μωρού.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τα πέντε κεφάλια, κρεμασμένα με σχοινιά από δυο ξύλινους στύλους, μπροστά στη θάλασσα, στην αμμουδιά, έγραψε το CBS NEWS.

Πλάι τους, υπήρχε επιγραφή σε ξύλινο πίνακα με το εξής μήνυμα: «Η πόλη μας ανήκει. Συνεχίστε να ληστεύετε τους ψαράδες, σας έχουμε ήδη αναγνωρίσει».

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ενώ διίστανται οι πληροφορίες για τα θύματα και τους δράστες. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δολοφονήθηκαν μέλη συμμοριών από αγανακτισμένους πολίτες, ενώ μερικοί αναφέρουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Σημειώνεται, ότι ο Ισημερινός, που βρίσκεται ανάμεσα στις δυο χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης στην υφήλιο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει τρομακτική κλιμάκωση της βίας εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών συνδεόμενων με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

Παρά τον πόλεμο που έχει κηρύξει εναντίον των συμμοριών ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, τους πρώτους έξι μήνες του 2025 διαπράχθηκαν πάνω από 4.600 δολοφονίες στη χώρα των λίγων περισσότερων από 18 εκατ. κατοίκων, αριθμός αυξημένος κατά 47% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.