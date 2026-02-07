Με δύο γκολ του Μπαρτόλο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 2-0 τον Βόλο, πήρε το πρώτο τρίποντο με τον Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο και παρέμεινε ζωντανός στη μάχη για αποφυγή του υποβιβασμού.

Οι Αρκάδες μετρούσαν επτά αγώνες χωρίς νίκη και ήθελαν οπωσδήποτε το τρίποντο κόντρα στους Θεσσαλούς για να ανανεώσουν τις ελπίδες τους για παραμονή. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως ήταν και πειστικοί.

Η ομάδα του Ράσταβατς προσπαθούσε να γίνει επικίνδυνη κυρίως μέσω των στημένων φάσεων, με τους φιλοξενούμενους, από την άλλη πλευρά, να έχουν κάποια σουτ, χωρίς όμως να πλησιάσουν στο γκολ. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0, με την ομάδα της Τρίπολης να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και ο χρόνος κυλούσε χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση, μέχρι που φτάσαμε στο 62ο λεπτό: Ο Φορτούνα βρήκε τον Κετού αλλά αυτός ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου, η φάση συνεχίστηκε, ο Σιαμπάνης απέκρουσε την κεφαλιά του Άλχο, από το VAR ζήτησαν από τον διαιτητή να δει τη φάση με τους Φορτούνα – Κετού και τελικά έδειξε το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Μπαρτόλο έκανε το 1-0.

Ο Βόλος προσπάθησε να βγει στην επίθεση στα επόμενα λεπτά για να ψάξει την ισοφάριση, στο 76′ όμως ο Αστέρας έφυγε στην κόντρα με τον Κετού που έδωσε στον Τζοακίνι και αυτός πάσαρε στον Μπαρτόλο που με πλασέ από το ύψος του πέναλτι βρήκε ξανά δίχτυα, γράφοντας το 2-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Σιλά, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (90′ Τζανδάρης), Μουνιόθ (80′ Τσίκο), Κετού, Μπαρτόλο (90′ Γκονζάλες), Μίτροβιτς (46′ Καλτσάς), Οκό (72′ Τζοακίνι).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου (77′ Τσοκάνης), Σόρια, Φορτούνα (61′ Αμπάντα), Μπουζούκης (61′ Κόμπα), Γρόσδης, Τζόκα (77′ Ουρτάδο), Γκονζάλες (61′ Μακνί), Λάμπρου.