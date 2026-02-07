Αυστηρό μήνυμα προς τις ΗΠΑ έστειλε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, ο Αμπάς Αραγκτσί τόνισε:

«Αν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν, θα στοχεύσουμε τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, καθώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να στοχεύσουμε τις ίδιες τις ΗΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι στοχεύουμε τις γειτονικές χώρες, αλλά τις αμερικανικές βάσεις».

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη αντιτίθεται στην απομάκρυνση του ουρανίου από τη χώρα, αλλά είναι διατεθειμένη να μειώσει το επίπεδο εμπλουτισμού. «Η βασική μας θέση είναι η αντίθεση σε οποιαδήποτε απομάκρυνση ουρανίου από τη χώρα, αλλά είμαστε έτοιμοι να μειώσουμε το ποσοστό εμπλουτισμού», ανέφερε.

Το Ιράν δεν επιδιώκει έναν περιφερειακό πόλεμο, είπε, προσθέτοντας ότι οι χώρες της περιοχής μοιράζονται την ίδια άποψη, αλλά προειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα επισκιάσει αυτό».

«Αν γίνει κάποιο λάθος, οι Αμερικανοί ξυλουργοί θα πρέπει να ετοιμάσουν τα φέρετρά τους», δήλωσε το Σάββατο ο Ιρανός βουλευτής Αλί Γιαζντίκα, προσθέτοντας ότι αν ξεσπάσει σύγκρουση, η φωτιά θα εξαπλωθεί σε όλους, με τους συμμάχους των ΗΠΑ να πλήττονται πρώτοι.

Την ίδια στιγμή, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, συναντήθηκε με τους πρέσβεις της Ρωσίας και της Κίνας στην Τεχεράνη το Σάββατο, μία μέρα μετά τη συμμετοχή του στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Μουσκάτ.