Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «πολύ καλές» τις συνομιλίες με το Ιράν, μετά τις χθεσινές διαπραγματεύσεις στο Ομάν, και ανακοίνωσε ότι οι επαφές θα συνεχιστούν «στις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες για το Ιράν. Το Ιράν φαίνεται ότι επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η συμφωνία. Αλλά θεωρώ πως το Ιράν φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη σημαντική στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, ενισχύοντας την πίεση προς την Τεχεράνη. «Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται στην περιοχή, θα είναι εκεί πολύ σύντομα. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», τόνισε.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. «Θα συναντηθούμε ξανά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, όπως θα έπρεπε να κάνουν. Γνωρίζουν τις συνέπειες, εάν δεν το κάνουν. Εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες», υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.