Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Ομάν ήταν μια καλή αρχή και θα συνεχιστούν, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Ήταν μια καλή αρχή για τις διαπραγματεύσεις. Και υπάρχει συμφωνία για τη συνέχιση των συνομιλιών. Ο συντονισμός για το πώς θα προχωρήσουμε θα αποφασιστεί στις πρωτεύουσες», δήλωσε ο Αραγτσί μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές θα επιστρέψουν στις χώρες τους για διαβουλεύσεις και «το τείχος της δυσπιστίας» πρέπει να ξεπεραστεί, πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι οι πρώτες που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.